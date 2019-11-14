Украинские политики предрекают катастрофу Зеленскому из-за продажи земли иностранцам

Украинские политики жестко критикуют продавливаемый президентом Украины Владимиром Зеленским закон о продаже земли иностранцам. Критикуя этот закон, сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что партия Зеленского «Слуга народа» продала страну, открыв рынок земли для иностранцев.

«На глазах у всех была продана Украина», — говорит лидер оппозиционной фракции в Раде.

Он призвал украинцев выйти на улицы и отстаивать свою родину, поскольку скандальный закон приняли, так и не вынеся вопрос на референдум, как это было первоначально обещано.

Закон о продаже земли жестко осудили многие украинские политики, в том числе экс-депутаты Верховной рады Владимир Олейник и Алексей Журавко. Они предрекают катастрофу Зеленскому и Украине из-за предстоящей распродажи украинской земли иностранцам.

«Из-за этого закона на Украине не будет ни села, ни сала, — эмоционально отметил Владимир Олейник в комментарии Федеральному агентству новостей. — Реально вся эта инициатива — исключительно под продажу земли иностранцам, что бы там ни говорили, что на первом этапе иностранным гражданам продавать землю не будут».

Вопросов море, особенно по поводу возможности покупки до 200 тысяч гектар, отметил политик.

«200 тысяч гектар — это по территории три Киева, это очень большие куски, — говорит Олейник. — Фактически, Украину могут скупить 200 человек, так что все это изначально рассчитано на транснациональные корпорации. Понятно, что американцы и европейцы лоббируют этот закон через МВФ, чтобы на территории Украины выращивать достаточно дешевую ГМО-продукцию. А главная их задача — устранить Украину как конкурента, поскольку она, как сельскохозяйственная страна, пока еще в состоянии составить определенную конкуренцию на рынке».

Поэтому, по словам Олейника, Западу выгодно скупать украинскую землю и ничего там не выращивать, чтобы убить конкуренцию Украину на мировом сельскохозяйственном рынке.

«Да, выгоды они не получат, но зато реально убьют то, что еще осталось от украинского села, от местного фермерства. На корню загубят на Украине мелкотоварное производство. А разговоры, что при продаже земли предпочтение будет отдаваться украинцам, — это лукавство. Вспомните, на Украине абсолютно не решен вопрос с двойным гражданством, а таких людей там все больше. Кроме того, понятно, кто лоббирует максимальное упрощение получения украинского гражданства», — поясняет экс-депутат Рады.

Все эти якобы «украинские», а на самом деле лоббирующие иностранные интересы покупатели возникнут в один миг. Все это означает, что закон о земле изначально был не проработан, говорит политик.

«Закон нужно было вынести на референдум, но Зеленский его буквально продавил. Эти 240 христопродавцев, которые проголосовали, это все?! А где все остальные «слуги народа»?! Даже там бунт. Предрекаю, что мы еще увидим реальное сопротивление в украинском обществе. А, судя по выступлению Зеленского, он явно устал и вряд ли сможет этому противостоять. Так что его ждет неминуемая катастрофа. Он — «слуга лукавого» (черта), а не «слуга народа». Какая чудовищная ложь его слова, что после этого закона каждый украинец сможет стать собственником земли! Да у каждого украинца заберут это право собственности!» «Этот закон не в интересах украинского народа, а в интересах международных корпораций», — резюмировал Владимир Олейник.

Столь же непримиримую позицию занимает еще один бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко, который написал в Facebook заметку по поводу распродажи украинской земли иностранцам.

«После голосования по этому закону нынешняя украинская власть стала в полном смысле слова врагом народа», — отметил Журавко в комментарии корреспонденту ФАН.

По словам политика, принятие антинародного закона о земле — знак того, что олигархи на Украине отбросили остатки стеснения и действуют уже в открытую, не скрывая своих намерений.

Журавко также придерживается мнения, что распродажа Украины по кускам окончательно подорвет местный уклад, в первую очередь в сельских районах.

«Все это говорит только об одном — если народные депутаты, называющие себя «слуги народа», голосуют против интересов народа, они никак не могут называться «слугами народа». Это самые настоящие враги народа», — эмоционально резюмировал Алексей Журавко.

Ранее депутаты Верховной рады Украины приняли в первом чтении законопроект «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», при этом противники закона сопровождали голосование криками «Ганьба!» («Позор!»)

Законопроект формально запрещает иностранцам покупать землю до 2024 года, однако для зарегистрированных на Украине иностранных компаний сделано исключение: они могут приобретать землю с 1 октября 2020 года наравне с украинскими компаниями.