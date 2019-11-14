Третье дело возбудил СК РФ после стрельбы в благовещенском колледже

Благовещенск, 14 ноября. Третье уголовное дело о халатности сотрудников колледжа возбуждено после стрельбы в Благовещенске. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

В ведомстве добавили, что в рамках расследования следователи задержали охранявшего колледж сотрудника ЧОПа.

Как сообщалось ранее, сегодня утром студент благовещенского колледжа пришел на учебу с ружьем и открыл стрельбу. Жертвами стали два человека, включая самого стрелка. Еще три человека были ранены. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений". По предварительным данным, причиной трагедии мог стать конфликт со сверстниками: молодые люди, в которых стрелял студент, якобы недавно обидели девушку нападавшего. Действия юношей не носили уголовного характера, поэтому заявление в правоохранительные органы не поступало.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин распорядился направить в Благовещенск опытных криминалистов. Кроме того, он поручил проверить организацию безопасности в колледже. Предварительно следователи установили, что в корпусе учебного заведения, где произошло происшествие, отсутствовал рамочный металлодетектор.

Второе уголовное дело было возбуждено по статье о ненадлежащей охране здания колледжа.