В Госдуме главе МИД Украины посоветовали избегать эмоций в «нормандском формате»

В действиях властей Украины во внешней политике много эмоций и мало холодного рассудка, уверен первый зампред комитета Госдумы по международным делам, депутат Юрий Олейников.

Россия тормозит проведение «нормандского саммита», заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко. Он подчеркивает, что украинская, французская и немецкая стороны договорились, но Россия тормозит процесс.

В частности, ФРГ и Франция предложили дату, а Украина на нее согласилась. Однако, как он замечает, не дает своего ответа лишь российская сторона. При этом Пристайко понадеялся, что встреча лидеров четырех стран состоится до конца 2019 года.

«Дата, которая обсуждается всеми четырьмя сторонами, есть. Вопрос в том, насколько она удобна», — уточнил министр.

Кроме того, по мнению украинского чиновника, встреча лидеров «нормандского формата» поможет решить вопросы по установлению мира в Донбассе.

«Главное, что мы собираемся сделать [на «нормандском саммите»], — это шаг к миру. В идеальной ситуации завершить этот процесс и решить эту войну, которая на востоке Украины забирает наших людей и наш шанс на цивилизованное развитие», — отметил Пристайко.

По словам Юрия Олейникова, у Украины нет никаких оснований обвинять Россию в торможении проведения «нормандского саммита».

«Во-первых, это все связано с затяжным разводом войск у линии соприкосновения в Донбассе. Там нужно все чисто довести до конца. Во-вторых, «нормандский формат» предполагает проведение выборов в ДНР и ЛНР, а также предоставление им автономий. Поэтому это очень долгий процесс. В проведении «нормандского саммита» мы ничего не затягиваем, а занимаем однозначную и твердую позицию. При этом мы не признаем и не обсуждаем их утверждения о якобы нашем участии в вооруженном конфликте, что, в свою очередь, является полнейшим абсурдом. Возможная встреча президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского в Казахстане продвинет наши отношения в позитивном направлении», — заявил Олейников в беседе с Федеральным агентством новостей.

На Украине идет выработка позиции, т. к. команда во власти абсолютно новая, говорит депутат. Они не могут четко следовать определенному курсу.

«Внешняя политика — это вещь, которая не допускает эмоциональных оценок и решений. А в их действиях остается пока много эмоций и мало холодного рассудка. Тем не менее необходимо закончить этот конфликт, который наносит урон всему нашему славянскому содружеству», — добавил парламентарий.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что сейчас Москва сосредоточена на подготовке к саммиту в «нормандском формате». По словам представителя Кремля, Путин никогда не отказывается от подобных встреч, однако при этом российский лидер уверен, что встреча должна быть хорошо подготовлена.

Напомним, страны «нормандской четверки» ведут работу по урегулированию внутриукраинского конфликта в Донбассе. Гражданская война на Украине началась в 2014 году, когда в стране произошел государственный переворот. Донбасс отказался подчиняться новым властям, и в регионе были образованы Луганская и Донецкая народные республики. В ответ Киев ввел в Донбасс войска.

До этого Вадим Пристайко уже делился ожиданиями от новой встречи в «нормандском формате». По его словам, саммит должен пройти так, чтобы Украина смогла «развиваться дальше».