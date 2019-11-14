Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Режиссер «Джокера» раскрыл подробности сиквела

43
0 Оставить комментарий

Режиссер «Джокера» раскрыл подробности сиквела

Москва, 14 ноября. Режиссер «Джокера» Тодд Филлипс рассказал о подробностях сиквела фильма.

В интервью изданию Los Angeles Times он сказал, что работа над картиной еще не началась, но сама идея не вызывает у него возражений. Он обратил особое внимание на то, что нельзя просто сделать «сумасшедшее кино о клоуне — принце преступного мира».

«У него должна быть своя резонансная тема, как у первого «Джокера». Думаю, именно поэтому фильм нашел такой широкий отклик. Во многих картинах речь идет об искре, а не о порохе. Если у нас снова так получится, это будет интересно», — отметил Тодд Филлипс.

Режиссер «Джокера» раскрыл подробности сиквела

По его словам, в конечном итоге фильм получится «не о насилии, а о силе доброты и о недостатке эмпатии в мире». Как считает режиссер, этот момент зрители уловили.

«Удивительно, что картина, которая могла спровоцировать беспорядки, привела лишь к тому, что люди начали танцевать на ступеньках», — отметил он.

Ранее актер Хоакин Феникс, исполнивший роль Джокера в одноименном фильме, рассказал о вырезанной из картины сцене, которая ему очень нравилась.

Отметим, фильм «Джокер» вышел в российский прокат в начале октября под слоганом «сделай счастливое лицо». Картина стала самым кассовым фильмом с рейтингом R. 

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров