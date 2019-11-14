«Эхо Москвы в Пскове» и ПЛН признали вину в оправдании терроризма, оплатив штрафы РКН

Российские издания «Псковская лента новостей» (ПЛН) и «Эхо Москвы в Пскове» оплатили штрафы за оправдание терроризма экс-главредом «Псковской губернии» и корреспонденткой «Радио Свобода» Светланой Прокопьевой после теракта в УФСБ Архангельска. Отсутствие процессов по оспариванию денежных взысканий доказывает, что оппозиционные СМИ признали правонарушение.

Источник ФАН в Роскомнадзоре (РКН) сообщил, что ПЛН и «Эхо Москвы в Пскове» оплатили штрафы за оправдание терроризма журналисткой Светланой Прокопьевой. ПЛН выплатило 200 000 рублей, а «Эхо» — 150 000. Руководство редакций не стало оспаривать денежные взыскания в вышестоящих инстанциях и в Европейском суде по правам человека. Данный факт говорит о том, что оппозиционные СМИ признали правонарушение.

31 октября 2018 года в здании УФСБ Архангельска прогремел взрыв после того, как 17-летний местный житель произвел подрыв самодельного взрывного устройства. Подросток погиб на месте, еще трое работников федеральной службы получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 205 УК РФ («Террористический акт»).

Инцидент активно обсуждался в средствах массовой информации, в том числе в оппозиционной прессе. В ноябре 2018 года в эфире «Эха Москвы в Пскове» Светлана Прокопьева анализировала причины поступка подростка в здании архангельского ФСБ в программе «Минутка просветления».

Прокопьева сравнила поступок подростка с терактами представителей движения «Народная воля», действовавшего в Российской империи в конце XIX века, и предположила, что молодого человека могла побудить к радикальным мерам политическая обстановка в современной России. Отметим, по мнению некоторых СМИ, данная позиция является интерпретацией манипулятивного тезиса адвоката Петра Александрова, который в 19 веке защищал Веру Засулич, покусившуюся на убийство градоначальника Трепова. Юрист представил агрессию подзащитной как реакцию на телесное наказание осужденного по политическому процессу. Впоследствии террорист Степняк-Кравчинский сформулировал эту линию защиты в виде афоризма: «Террор — ужасная вещь. Есть только одна вещь хуже террора — это безропотно сносить насилия».

Позднее издание ПЛН опубликовало расшифровку корреспондентки «Радио Свобода» на своем сайте. В словах Прокопьевой обнаружили публичное оправдание терроризма и возбудили уголовное дело по соответствующей статье — 205.2 УК РФ.

В декабре «Эхо» и ПЛН получили предупреждение Роскомнадзора, а позже издания были оштрафованы. В феврале 2019 года к Прокопьевой пришли с обыском. В настоящее время изготовлено обвинительное заключение по делу и передано на контроль в прокуратуру. В начале ноября журналистка и ее адвокаты ознакомились с материалами уголовного дела. Корреспондентке «Радио Свободы» грозит лишение свободы до семи лет.