Сирия новости 15 ноября 07.00: США проводят допросы боевиков ИГИЛ*, «Тахрир аш-Шам» атакует в Идлибе

Сирия, 15 ноября. Коалиция проводит допросы боевиков ИГ1 в лагерях Заевфратья, боевики «Тахрир аш-Шам» атакуют САА в Идлибе, ребенок получил ранения при взрыве в Ракке. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): противостояла террористам на юге Идлиба.

Армия Турции и союзные силы: выбили курдских боевиков из поселка в Хасаке.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обстреляли САА на востоке Идлиба, уничтожили БМП правительственных сил под Кафр-Идуном.

Международная коалиция: провела воздушное патрулирование на севере Дейр-эз-Зора, ведут интенсивные допросы боевиков ИГИЛ1 в Хасаке.

Провинция Алеппо

Три неопознанных тела были обнаружены на фермах к северу от города Африн в провинции Алеппо. Источник в Twitter (@HalabTodayTV) не сообщает, при каких обстоятельствах были обнаружены тела погибших.

Провинция Дейр-эз-Зор

В северных районах сирийской провинции Дейр-эз-Зор замечены боевые вертолеты и самолеты ВВС международной коалиции во главе с США. Об этом сообщает источник в Twitter (@Sada_AlSharqieh).

Провинция Идлиб

В провинции Идлиб продолжается противостояние между правительственными войсками и вооруженными формированиями джихадистов.

Террористы, связанные с коалицией «Хайят Тахрир аш-Шам», нанесли удар по позициям САА на востоке Идлиба. Под обстрелом тяжелой артиллерии боевиков оказались жители поселка Аль-Вейбда. Медиаисточник боевиков в Twitter (@alwataniaTahrer) заявляет о потерях в рядах правительственных сил.

Тот же источник сообщает об уничтожении БМП САА в районе Кафр-Идуна. В бронемашину правительственных сил попала управляемая противотанковая ракета.

Провинция Ракка

Ребенок, собиравший металлолом, получил тяжелые ранения в результате взрыва в одном из полуразрушенных домов в городе Ракка. Об этом сообщает новостной источник в Twitter (@EuphratesPost).

Напомним — в ходе осады ИГИЛ в Ракке, которую вели курдские боевики под управлением сил международной коалиции во главе с США, на город обрушилось огромное количество снарядов и авиабомб. После уничтожения ИГИЛ в городе практически не проводились работы по расчистке уничтоженных кварталов — они остаются крайне опасны из-за большого количества неразорвавшихся взрывных устройств.

Провинция Хасака

В течение минувших нескольких дней военные международной коалиции проводят интенсивные допросы боевиков террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в РФ) и «жен ИГИЛ», содержащихся в лагерях беженцев на территории провинции Хасака, остающейся под контролем курдских боевиков. Новостной источник в Twitter (@EuphratesPost) не приводит сведений о том, какую информацию стремятся выяснить военные США.

Тем временем армия Турции и протурецкие сирийские силы выбили курдских боевиков из населенного пункта Аль-Ариша, сообщает источник (@AbdoZehn).

1 Организация запрещена на территории РФ.