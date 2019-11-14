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Опубликованы фото и видео с места убийства чемпиона мира по боксу Боляна

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Опубликованы фото и видео с места убийства чемпиона мира по боксу Боляна

Москва, 14 ноября. Неизвестные злоумышленники застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Ашота Боляна на парковке в российской столице. В распоряжении СМИ появились кадры с места преступления.

На кадрах запечатлена белая Infiniti спортсмена. Автомобиль стоит на парковке около его дома на Нахимовском проспекте. На пороге, покрышке и под транспортным средством видны следы крови. Как отмечает телеканал «360», неизвестно, кто принес на место убийства боксера белые цветы.

Напомним, тело 40-летнего армянского спортсмена с огнестрельными ранениями обнаружили накануне вечером на юго-западе Москвы. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства гибели спортсмена, идет поиск злоумышленников.

Опубликованы фото и видео с места убийства чемпиона мира по боксу Боляна

Болян был чемпионом мира по версии WPKA, победителем первенства мира и Кубка мира по версии IPMTF. В российской столице он возглавлял департамент по спорту Всемирного армянского конгресса, а также занимал пост главы Всемирной ассоциации армянских спортивных федераций.

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Источник: Телеканал 360
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