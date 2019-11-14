Дамаск, 14 ноября. В сирийской Ракке началась реконструкция нефтегазовых месторождений, освобожденных от боевиков запрещенной в России организации «Исламское государство1», передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Специально обученная бригада ремонтников продолжает восстановительные работы, несмотря на разрушение инфраструктуры на очистных сооружениях на нефтяных месторождениях в провинции.

После уничтожения нефтяных месторождений в этих районах произошли специальные рейды международной коалиции во главе с Соединенными Штатами Америки, которые бомбила территорию, находящуюся под контролем террористической группировки ИГИЛ1. Из-за постоянных диверсий боевиков нефтегазовые месторождения были значительно истощены — как правило, у террористов нет специальных инструментов для добычи топлива, поэтому они получают нефть максимально примитивным способом, разрушая при этом сами скважины.

По словам представителей правительства Сирии, повторный запуск этих месторождений потребует больших усилий. И все же, они не теряют надежды на то, что все разрушенные скважины будут восстановлены.

Нефтегазовые месторождения Эс-Саура в прошлом производили 6000 баррелей нефти в день. Сейчас, после освобождения месторождений от террористов ИГИЛ и курдских боевиков, все нефтяные поля в этом регионе вместе взятые дают лишь около 2000 баррелей нефти.

Ранее стало известно, что подразделения правительственной армии начали выдвигаться в направлении сирийского города Ракка в рамках соглашения, достигнутого между сирийской стороной и курдскими боевиками.

Напомним, что Соединенные Штаты Америки продолжают воровать сирийскую нефть, прикрываясь борьбой за «свободу» и против террористических группировок. После освобождения сирийских провинций многие нефтяные скважины были восстановлены и полностью готовы для того, чтобы вернуться к работе, но США и курдские радикалы продолжают цепляться за ряд регионов Сирии с целью украсть как можно больше нефти, подчеркнул Мерхи.

1 Организация запрещена на территории РФ.