СК РФ возбудил дело по факту ненадлежащей охраны в благовещенском колледже

Благовещенск, 14 ноября. Следственный комитет РФ возбудил второе уголовное дело после стрельбы в благовещенском колледже. Оно связано с недостаточной охраной учебного заведения.

Об этом в четверг заявил руководитель управления СК по Амурской области Станислав Белянский, выступая на заседании антитеррористической комиссии при губернаторе региона.

Ранее сообщалось, что студент благовещенского колледжа открыл стрельбу из ружья в учебном заведении. В результате погибли два человека, включая самого стрелка, трое пострадали. Возбуждено уголовное дело по факту убийства двух человек.



На данный момент названы две причины, по которым студент мог пойти на преступление. Пострадавшие и погибший давно враждовали со стрелком. Кроме того, молодые люди, в которых стрелял студент, якобы недавно обидели девушку нападавшего. Действия молодых людей не носили уголовного характера, поэтому заявление в правоохранительные органы не поступало.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин распорядился направить в Благовещенск опытных криминалистов. Он также поручил проверить организацию безопасности в колледже.