Москва, 14 ноября. Уходящий с поста главы Евросовета Дональд Туск заявил, что Москва не является стратегическим партнером европейских стран, а является «стратегической проблемой», это «полный бред», заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Ранее Туск заявил, что якобы каждый день напоминал лидерам ЕС, какую политику нужно вести против РФ. По его словам, Москва не является стратегическим партнером европейских стран, я является «стратегической проблемой». Туск считает, что «агрессивная политика Кремля» якобы препятствовала сохранению единства Европейского союза.

«Если послушать Дональда Туска, то получается, что выход Великобритании из Европейского союза — следствие «агрессивной политики Кремля». Полный бред», — подчеркнул Клинцевич.

Он уточнил, что покидая пост главы Евросовета, «Туск оставляет плохое наследство. Клинцевич отреагировал на слова Туска, назвавшего Россию «стратегической проблемой Европы».

«Нынешнее состояние ЕС можно охарактеризовать как разброд и шатание, что, собственно, и констатировал в своих последних заявлениях президент Франции Эммануэль Макрон. А Туск просто пытается свалить с больной головы на здоровую, прибегая к старому, как мир, приему — поиску внешних врагов, что, конечно же, его не красит. Лучше бы ушел молча», — подчеркнул он.

Напомним, Туск также сказал, что его жесткая позиция по отношению к России оказалась верной, говоря о «пользе от введения санкций» против страны.

Многие западные политики и эксперты неоднократно высказывались за нормализацию отношений с Российской Федерацией и отмену антироссийских санкций. Так, норвежский политик Рагнхильд Вассвик заявила, что санкции в отношении Москвы неэффективны и препятствуют развитию предпринимательства и экономики. Как сообщал Infox.ru, политик признала, что ограничительные меры в отношении России не нанесли ей удар, а сделали ее экономику сильнее.

Ранее член комитета бундестага по международным делам от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Вальдемар Гердт заявил, немецкий бизнес потерял более 100 млрд евро за период действия антироссийских рестрикций.