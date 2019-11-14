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Рябцева и Серуканов разоблачили Навального, который знал о педофилии Светова

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Рябцева и Серуканов разоблачили Навального, который знал о педофилии Светова

Москва, 14 ноября. Основатель ФБК Алексей Навальный и остальные сотрудники фонда прекрасно знали о педофильских наклонностях своего соратника Михаила Светова, однако это не мешало им сотрудничать с ним.

К такому выводу пришли бывшая помощница главреда радиостанции «Эхо Москвы» Леся Рябцева и экс-замглавы столичного штаба Алексея Навального Виталий Серуканов.

В своем стриме «Прекрасная Россия бу-бу-бу» они отметили, что Светов, несмотря на любовь к «нимфеткам», стал невероятно популярен в молодежной «оппозиционной тусовочке». Сексуальные девиации либерала нисколько не смущали Навального, поскольку тому важнее была лояльность человека, чем особенности его личности.

Рябцева и Серуканов показали скриншоты из аккаунта Светова в «Живом журнале», где тот рассуждает о женской сексуальности. В обнародованных отрывках сторонник Навального нисколько не пытается скрыть свои предпочтения.

Рябцева и Серуканов разоблачили Навального, который знал о педофилии Светова

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы возбудили уголовное дело против члена Либертарианской партии России Михаила Светова. Либерал подозревается в отношениях с несовершеннолетней.

Светов еще в 2011 году опубликовал в Instagram фотографию 16-летней девочки Насти, которую он назвал «прекрасной малолеткой». Впоследствии фотографии Насти регулярно появлялись в Instagram либертарианца. При этом мужчина, которому на тот момент было 26 лет, нисколько не скрывал возраст своей «девушки».

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