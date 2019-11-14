Эрдоган открыто обвинил США в поддержке курдских террористов в Сирии

США оказывают в Сирии поддержку курдским террористическим группировкам, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Анкара настаивает на том, что Соединенные Штаты должны прекратить сотрудничество с боевиками YPG, которые представляют собой непосредственную угрозу для национальной безопасности Турции.

Танцы Вашингтона с курдскими террористами

Сотрудничество с курдскими радикальными группировками позволило Соединенным Штатам относительно небольшими силами оккупировать огромную территорию сирийского Заевфратья. Разместив свои войска на крупнейших нефтяных месторождениях в восточной Сирии, Пентагон превратил курдские вооруженные формирования в полицейские силы, поддерживающие оккупационный режим в захваченном регионе. Оружие, которое Вашингтон тоннами поставлял курдским боевикам в Сирии, контрабандой «просачивалось» через границу Турции, попадая в руки террористов из «Рабочей партии Курдистана».

«Вы говорите о YPG. Это террористическая организация, она является ответвлением «Рабочей партии Курдистана», — объявил Эрдоган в ходе переговоров с Трампом.

Президент Турции подчеркнул, что у Анкары нет и не может быть проблем с курдским народом — ни в Турции, ни в Сирии. Абсолютное большинство курдов не являются членами радикальных организаций — это обычные турецкие и сирийские граждане. Однако Вашингтон, поддержав связанных с РПК курдских радикалов в Сирии, поставил под удар весь курдский народ.

«У нас хорошие отношения с нашими братьями-курдами на севере Ирака, у нас нет проблем с нашими братьями-курдами на севере Сирии», — объявил Эрдоган.

В ходе пресс-конференции по итогам переговоров в Вашингтоне Дональд Трамп и сам объявил, что у Эрдогана «как и у США, хорошие отношения с курдами».

Теракты в обмен на нефть

Тем временем в созданной на севере Сирии 30-километровой зоне безопасности продолжаются теракты — террористы из курдских радикальных группировок используют все возможности нанести ущерб протурецким формированиям и сирийской армии и спровоцировать эскалацию конфликта на севере Сирии. Тройной теракт в городе Камышлы унес жизни как минимум шести человек, более 40 получили ранения.

В осуществлении теракта подозревают боевиков, связанных с «Рабочей партией Курдистана» — радикальной организацией, действующей с территории северного Ирака. Многие сирийские курды стали беженцами в Турции, спасаясь от власти террористических группировок, которым США пообещали создание самоуправляемого и независимого «Великого Курдистана». Большинство турецких курдов поддержали операцию «Источник мира», в ходе которой из северной Сирии вытеснили радикальные группировки. Благодаря США, которые сохраняют свой контингент на нефтегазовых месторождениях Сирии, террористические нападения продолжаются. Только с уходом американских войск возможна стабилизация ситуации и прекращение кровопролития.

«Третьи силы» в Сирии — марионетки США

Открытые обвинения в поддержке террористических сил со стороны президента Турции вряд ли способны изменить политику Трампа, считает директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов. Соединенные Штаты в ходе сирийской войны и других войн на Ближнем Востоке постоянно опирались на «третью силу», напомнил он в интервью Федеральному агентству новостей.

Главной целью США в Сирии оставалось противодействие Дамаску и разрушение сирийского государства, напомнил Коновалов, и ради этого они охотно использовали даже террористов ИГИЛ1.

«США пытались использовать любые возможности для того, чтобы противостоять Дамаску и не дать Асаду выжить. Для этого использовались самые разные силы, в том числе, изначально, ИГИЛ — однако их применение было опосредованным, американцы просто закрыли глаза на создание этой организации, зная о ее возникновении. Это было в Ираке. Потом ИГ1 перекинулось на Сирию. Американцы изображали некую борьбу против ИГИЛ, ничего при этом не делая. Напрямую они их не использовали — но при этом не мешали валить законное правительство. Это и есть опосредованное использование», — указал эксперт.

Пытаясь «расшатать» ситуацию в Сирии, американцы делали ставку на самые разные вооруженные формирования, щедро поставляя им стрелковое и тяжелое вооружение, такое как комплексы ПТУР.

#Syria: the Turkman Liwa Sultan Murad (#FSA) has revealed its very first TOW ATGM, pics from around #Aleppo airport pic.twitter.com/3MTQe6F94O — Thomas van Linge (@ThomasVLinge) May 9, 2015

«Вот ССА, например, они использовали напрямую! Давали им финансирование — но все эти деньги уходили в болото», — считает Коновалов.

В итоге американцы, несмотря на возражения своих союзников по НАТО перешли к прямой поддержке связанных с РПК курдских боевиков, дав им «на откуп» всю северную и восточную Сирию в обмен не охрану вывоза нефти.

«Они сделали ставку на курдов. Было ясно, что из-за проблем с турками американцы курдов предадут. Но то, что американцы всегда делают ставку на «третью силу» — это закон англосаксов, они всегда так политику строили — и Британская Империя, и, теперь, американская империя. Это один из их главных инструментов во внешней политике», — подытожил Коновалов.

Стоит перечислить «третьи силы», которые США применяет для оккупации Сирии. Мишенью для США остаются нефтедобывающие регионы Сирии, где размещен якобы скромный американский контингент в «500—600 военнослужащих». Им на помощь из Ирака переброшены несколько тысяч наемников из ЧВК Blackwater, которые сейчас спешно ведут строительство новых баз США в Дейр эз-Зоре, в районе Ас-Сувара. Курдские боевики, ушедшие от северной границы Сирии, продолжают выполнять роль полицаев на оккупированных территориях, пресекая бунты арабских племен, выступающих против оккупации. Им на помощь готовы прийти боевики «Магавир ат-Тауры», которых американцы подготовили в южной оккупированной зоны вокруг военной базы «Ат-Танф». Главари боевиков открыто говорят о том, что «борьба с ИГИЛ» является лишь прикрытием для войны с Дамаском — а через территорию Ирака США способны перебросить их в любую точку на севере и востоке Сирии.

Без Вашингтона эти «третьи силы», угрожающие стабильности Сирии, никак не смогли бы договориться между собой — только поддержка Пентагона превратила их в крупную угрозу для САР.

1 Организация запрещена на территории РФ.