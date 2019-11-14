ФАН публикует письмо еще одной девушки, рассказавшей о домогательствах Вишневского

На почту Федерального агентства новостей пришло письмо от девушки по имени Алина, в котором содержался рассказ, как она, будучи студенткой, стала жертвой домогательств со стороны преподавателя, которым был известный петербургский политик Борис Вишневский.

Ранее ФАН запустил опрос, касающийся домогательств в учебных заведениях преподавателей к студентам, а также домогательств на работе. Также редакция предложила в свободной форме на условиях анонимности поделиться своими историями тех, кто стал объектом таких домогательств.

Напомним, ранее в СМИ появилось письмо некой Кристины, где она также жаловалась на домогательства со стороны Бориса Вишневского в РГПУ им. А. И. Герцена.

Приводим письмо Алины (текст есть в редакции ФАН), а также ее переписку в мессенджере (по ее утверждению — с Вишневским). Опрос о домогательствах продолжается, также просим присылать ваши истории на почту ФАН.

Здравствуйте. Меня зовут Алина. Случайно наткнулась на вашу публикацию и опрос про харассмент в учебных заведениях. И была вдвойне удивлена, когда увидела целый рой публикаций по поводу Бориса Вишневского. Спасибо, что открыли ящик Пандоры. Я бы хотела тоже поделиться с вашим изданием и своей историей.

Борис Лазаревич Вишневский был и моим преподавателем. Пары проходили спокойно, вел он их довольно скучно. Голос всегда был усыпляющий, монотонный, иногда казалось, что он может заснуть прям на паре. Правда, когда девочки выходили отвечать, он сразу становился активнее и общительнее. Мы смеялись с этого, но не придавали значения.

Было уже лето (2018 год вроде), я закрывала долги по учебе. Остался последний вопрос — ИПУ (история политических учений). Я не смогла сдать сразу, потому что пропустила несколько пар из-за работы (совмещала в то время). Но знала, что у Вишневского можно закрыть вопрос, просто сделав необходимое количество презентаций по циклу лекций. Мы с ним договорились о времени, когда я смогу презентовать свои работы. Он мне дал свой номер телефона (скрины переписки с ним прилагаю) и почтовый адрес. Правда, на почту он почти не отвечал. Поэтому мы списывались в воцапе.

В университете в будни у него встретиться со мной не получилось, и он позвал меня на кафедру в воскресенье. Сказал, что презентации брать не надо, мол, можем и без них обойтись. Я тогда не придала этому значения, подумала, что примут работы за красивые глаза, так сказать, но все равно взяла флешку с презентациями.

В воскресенье я приехала на кафедру. Борис Лазаревич встретил меня с улыбкой, пригласил сесть. Пару минут он занимался своими делами, а после спросил: «Ну, с чего начнем?» Я ответила, что у меня есть первая презентация по политико-правовой мысли античности, и начала отвечать. В ходе моего ответа он меня постоянно перебивал, несколько раз повышал голос и закидывал вопросами. После прервал, сказал, что «ужасный ответ, Алина, все понятно, вы не готовы, презентации остальные можно не досматривать». От неожиданности и досады я просто расплакалась. Больше не из-за своих ответов, хотя я была в них уверена, а скорее из-за отношения — я не думала, что могу вызвать такую агрессивную реакцию. Это же просто зачет. Но через минуту, когда я собралась уже уходить, Борис Лазаревич сел рядом, приобнял за плечо и начал успокаивать, предложил воды — я отказалась. После он не прекратил меня обнимать, одну руку опустил ближе к талии, а другую положил на коленку. Поглаживая, он сказал, что может принять у меня все работы и думает, что я смогу исправить свои ошибки в «более неформальной обстановке». Тогда я поняла, к чему был его тон в переписке, и почему мои презентации стали вдруг ужасными. Я выбежала из аудитории и уехала домой. Сначала я хотела поднять эту историю и донести до деканата. Но друзья отсоветовали, у нас в вузе преподаватели были чем-то вроде неприкасаемой касты, против них нельзя было сказать и слова. Я сдала ИПУ, но сдала его уже другой женщине с кафедры.

Слава богу, Вишневский вёл у меня последний год и больше я с ним не встречалась...

Спасибо за возможность высказаться.