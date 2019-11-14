Луганск, 14 ноября. Народная милиция Луганской Народной Республики сообщила о бронетехнике ВСУ в районе подконтрольной Киеву части населенного пункта Золотое вблизи участка отвода сил в Донбассе. Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.

«Нашей разведкой установлено наличие двух единиц БМП-1 и одной единицы БТР в районе блокпоста ВСУ вблизи района разведения сил и средств Золотое», — указывается в сообщении.

Представитель Народной милиции ЛНР уточнил, что ВСУ продолжают заниматься размещением военной техники в жилых кварталах, в частности на территории подконтрольных Киеву населенных пунктов Счастье и Райгородка. В пресс-службе также отметили, что соответствующая информация подтверждается в ежедневных отчетах наблюдателями спецмиссии ОБСЕ.

Ранее офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что украинские националисты организуют оружейные схроны в зоне разведения сил у Золотого в Донбассе. Он не исключил того, что радикалы намерены провести «ряд вооруженных провокаций в районе разведения с целью срыва мирных инициатив».

Напомним, на Украине в 2014 году началась гражданская война. Донецкая и Луганская области, объявив о своей независимости, отказались признавать новую власть в Киеве, после чего Украина ввела на территорию Донецкой и Луганской народных республик войска. Для урегулирования конфликта были приняты минские договоренности, однако Киев регулярно нарушает пункты соглашения.

Контактная группа по мирному урегулированию в Донбассе 1 октября согласовала документ по разведению сил в районе Золотого в ЛНР и Петровского в ДНР.