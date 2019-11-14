Американский сенатор заблокировал резолюцию о признании геноцида армян

Вашингтон, 14 ноября. Председатель юридического комитета Сената Конгресса США республиканец Линдси Грэм заблокировал рассмотрение резолюции о признании геноцида армян в Османской империи. Данное решение американский сенатор принял после визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Белый дом.

«Сенаторы не должны приукрашивать историю или пытаться ее переписать», — сказал Грэм на заседании Сената, которое транслировали американские телекомпании.

Член республиканской партии рассказал, что встретился с Тайипом Эрдоганом и президентом США Дональдом Трампом и обсудил с главами государств создание Турцией зоны безопасности в Сирии. Кроме того, американский сенатор отметил, что выступает против резолюции «не из-за прошлого, а из-за будущего». Грэм выразил надежду, что Турция и Армения смогут самостоятельно разобраться в вопросе признания геноцида, пишет Infox.ru.

Ранее рассмотрение резолюции о признании геноцида инициировал старший демократ комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберт Менендес. Он заявил, что внешняя политика Вашингтона должна «добросовестно учитывать нарушения прав человека».

По оценкам историков, жертвами геноцида армян в 1915 году стали порядка 1,5 миллиона человек. В 1995 году в России было принято постановление «Об осуждении геноцида армянского народа».