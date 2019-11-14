Эксперты перечислили мифы об организме, в которые не стоит верить

Москва, 14 ноября. Существует множество гипотез и мнений о работоспособности и возможностях человеческого организма, однако большая часть из них — миф.

По словам экспертов, самый распространенный миф о работе мозга на 10%. Как отмечают специалисты, подсчитать точное количество функций, за которые отвечает мозг, невозможно — речь идет явно не о 10%.

На втором месте миф о нервных клетках, которые якобы не способны к восстановлению. Исследователи давно доказали, что нейрогенез помогает восстановиться организму после депрессий и стрессов. В связи с этим утверждение о невозможности восстановления нервных клеток является очевидным заблуждением, пишет Planet Today.

Отмечается, что ничего страшного не случится, если человек любит хрустеть пальцами. В настоящее время подтвержденных данных о наличии противопоказаний к разминанию пальцев таким способом нет.

Кроме того, густота и толщина волос не зависит от частоты похода к парикмахеру. Количество и толщина волос заложены в организме человека на генетическом уровне. Эксперты обращают внимание на то, что кожа не способна портиться от мучных и кондитерских изделий. Специалисты призывают не винить сахар во всем происходящем с эпидермисом.

Также не стоит верить утверждениям, что белок содержится только в мясе и что ежедневно необходимо выпивать восемь стаканов воды.