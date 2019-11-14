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Шнуров назвал перепалку Богомолова и Михалкова спором у корыта с отрубями

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Шнуров назвал перепалку Богомолова и Михалкова спором у корыта с отрубями

Москва, 14 ноября. Лидер известной группы «Ленинград» Сергей Шнуров вновь не остался в стороне от светских дрязг. Музыкант опубликовал стихотворение, в котором высмеял поругавшихся режиссеров Никиту Михалкова и Константина Богомолова.

Шнуров намекнул на то, что оба деятеля всецело зависят от государственных заказов, а их перепалка напоминает спор у корыта с отрубями.

«Театр, фильм, субсидии открыты.

Кто сожрал сверх нормы? Вот умора.

Хрюкая, с бюджетного корыта,

Кормятся все фигуранты спора».

Ранее известный режиссер Никита Михалков в своей авторской передаче «Бесогон ТВ» резко раскритиковал поведение Константина Богомолова и его супруги Ксении Собчак на их свадьбе. По его словам, новобрачные «поглумились над православными традициями». Его также возмутило то, что Собчак перед свадьбой обнародовала список подарков, которые она хочет получить в честь своего бракосочетания, передает портал Ura.ru.

Богомолов в свою очередь заявил, что венчание происходило по всем канонам, а все остальное — личное дело пары, которое никак не касается Михалкова.

Напомним, что свадьба Богомолова и Собчак возмутила многих. Сперва новобрачные прибыли к ЗАГСу на катафалке, а затем, во время свадебной вечеринки, Собчак станцевала жениху эротический танец, смутив родителей Богомолова. Бывший муж телеведущей Максим Виторган отметил, что он вовсе не смеялся над нестандартной свадьбой экс-супруги, однако он счел невероятно ироничным, что на следующий день состоялся парад ЖКХ.

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Источник: Ura.ru
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