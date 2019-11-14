Футболист заявил, что переезд в РФ «ставит крест» на карьере в украинской сборной

Киев, 14 ноября. Число украинских футболистов, переходящих в российские клубы, выросло бы, если бы не осуждение общественности, заявил защитник «Гента» и сборной Украины Игорь Пластун.

«Много бы украинских футболистов поехало играть в Россию, если бы их не осуждали люди? Думаю, что много… Хотя нет, неправильно сказал. Возможно, поехало бы больше», — сказал спортсмен.

По его словам, у каждого футболиста есть свои потребности и семья, которую нужно кормить. У многих украинских спортсменов не такой заработок, как многие думают, — «не хватают звезд с неба».

Пластун добавил, что переезд спортсмена в Россию автоматически ставит крест на карьере в сборной Украине.

«Сейчас переезд в Россию — это невызов в сборную. Но помимо вызова и невызова в сборную есть в жизни много других тем, потребностей», — приводит Tribuna слова игрока.

Защитник добавил, что потребности и обстоятельства побуждают спортсменов принимать решение о переезде в Россию для участия в РПЛ.

Напомним, зимой украинский футболист Ярослав Ракицкий подписал контракт с петербургским «Зенитом». Из-за переезда в Россию его перестали вызывать в сборную Украины, а позже он объявил о завершении карьеры.

Отношения между Москвой и Киевом обострились после государственного переворота на Украине. Украинские власти обвинили РФ во «вмешательстве», Москва все категорически отвергает.