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Колледж в Благовещенске, где произошла стрельба, не успели оборудовать металлодетекторами

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Колледж в Благовещенске, где произошла стрельба, не успели оборудовать металлодетекторами

Благовещенск, 14 ноября. Колледж в Благовещенске, где 19-летний юноша устроил стрельбу, планировали оборудовать металлодетекторами. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.                                             

По его словам, охраной учебного заведения занимается ИП «Сириус». У охранника есть возможность в случае необходимости нажать на тревожную кнопку, которая выходит на «Отдел вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Амурской области». В здании колледжа нет ни рамок, ни металлоискателей.

«Буквально накануне по решению суда их заставили оборудовать колледж всеми необходимыми мерами — то есть металлоискателями, рамками — системами контроля доступа. 6 ноября они объявили госзакупку на 744 900 рублей. Но, естественно, не успели», — сказал источник ФАН.                                              

Также он отметил, что так у охранников нет обязанности каждого человека досматривать и обыскивать.                                  

«Согласно договору и контракту, задача охранника — не пускать посторонних и в случае чрезвычайной ситуации нажимать тревожную кнопку, которая выведена напрямую на вневедомственную охрану Росгвардии», — объяснил источник.

 

Напомним, в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства 19-летний студент открыл стрельбу. Это произошло 14 ноября. Как сообщают в СК РФ, погиб один человек, трое получили ранения. Как сообщили в министерстве здравоохранения по региону, пострадавших уже прооперировалиСледственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений».                                                

Источник Федерального агентства новостей сообщил, что молодой человек собирался расправиться только со своими обидчиками. Они родом из Тахтамыгды и Среднебелой, где находятся исправительные колонии. По словам источника, обидчики могли принадлежать к АУЕ.                                                                                 

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