Сирия, 14 ноября. Комендатура ВКС РФ направлена в Камышлы. САА и союзные силы разрушают в Латакии туннели боевиков «Тахрир аш-Шам» и их снайперские позиции. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: нанесли точечные удары по расположениям джихадистов на юге Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреливают линии обороны радикалов на юге провинции Идлиб, освободили один поселок от отрядов джихадистов, продвигаются на севере провинции Латакия.

«Исламское государство1»: совершило серию нападений на курдских радикалов на востоке провинции - есть убитые.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: выбиты из деревни Вабда в Идлибе.

Курдские вооруженные группировки: потеряли троих бойцов во время нападений террористов ИГИЛ1 на востоке провинции Дейр-эз-Зор.

ВС Турции и союзные силы: проводят воздушную разведку на севере провинции Хасака в районе поселка Тель-Тамр.

Провинция Латакия

Сирийская арабская армия (САА) продвигается в горных районах на северо-востоке провинции Латакия. Как сообщает новостное агентство Al Masdar, в течении суток военнослужащие продолжали наносить удары по линиям обороны джихадистов альянса «Тахрир аш-Шам» и «Исламской партии Туркестана» (обе организации запрещены на территории РФ как террористические). В районе города Кабана был произведен ракетно-артиллерийский обстрел, с воздуха наступление сирийской армии прикрывали самолеты ВКС РФ. Как сообщил агентству военный источник, сирийской армии осталось занять пять высот к югу от города, что дало военнослужащим стратегическое преимущество. Источник также сообщил, что САА удалось разрушить несколько туннелей и снайперских точек на склонах горы Зувейкат.

Провинция Алеппо

Сирийская армия продолжает работы по расчистке окрестностей Алеппо от остатков боеприпасов, брошенных боевиками «Джебхат ан-Нусра»1 при отступлении в конце 2016 года. Инженерные подразделения сирийской армии проводят работы по разминированию в районах Алеппо: Аль-Инзарат, Рамуса, Ас-Сабъа Бихарат, Аль-Фирдаус и Ас-Салехин, как сообщает портал SANA. До 14.00 саперы будет прочесывать территории с металлоискателями, после чего собранные боеприпасы и мины-ловушки будут подорваны за городской чертой.

Подразделения турецкой армии открыли огонь по укреплениям курдским террористов «Демократических сил Сирии» (SDF) в районе города Манбидж, как сообщает источник в сети Twitter (@tvronahi).

Провинция Дейр-эз-Зор

Серия нападений на курдских боевиков на востоке провинции продолжается. Утром в поселке Дарнадж террористы «Исламского государства» захватили и казнили боевика «Демократических сил Сирии» (SDF), как сообщает источник в сети Twitter (@IbnSiqilli).

Группа неизвестных обстреляла из автомата блокпост SDF на въезде в деревню Шакра, о чем сообщает новостное агентство Deir Ezzor 24. В городе Шхиль один курдский боевик был застрелен на улице, еще несколько получили ранения, когда по ним открыли огонь из автоматов. Ответственность за обстрел взяли на себя боевики «Исламского государства», о чем также сообщает источник. Следующую атаку ИГИЛ предприняло в городе Хаваидж, где член разведки SDF был застрелен из пистолета с глушителем.

Провинция Идлиб

ВКС РФ продолжают работу на юге провинции и совершили боевой вылет в район поселков Хазарин и Маарет-Хурма, где нанесли точечные удары по расположения джихадистов «Тахрир аш-Шам» и союзных им группировок, как сообщает новостной агентство Massar Press Net.

Одновременно с ударами по расположениям радикалов с воздуха, подразделения сирийской армии обстреливают из тяжелой артиллерии опорные пункты и линии обороны боевиков в районе поселков Харзуф, Мушариф, Тель-Дума и Умм-Джалал, как сообщает агентство Step News. Как передает Twitter-канал Rojava Network, после перестрелки с джихадистами сирийские военнослужащие сумели занять поселок Вабда.

Провинция Хасака

За прошедшие сутки курдские радикалы смогли перезанять пять поселков к северо-западу от поселка Тель-Тамр после перестрелки с отрядами протурецких сил, как сообщает новостной агентство Rojava Network. Под контроль курдов снова перешли Касимия, Азиза, Семила, Умм-Ашафа и Амирея. Контрнаступление SDF на севере провинции продолжается до сих пор. Разведывательные беспилотники ВВС Турции замечены в воздушном пространстве над Тель-Тамром, о чем также сообщает источник.

В аэропорт города Камышлы прибыл зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» с авиабазы «Хмеймим». ВКС РФ также направили в провинцию три транспортно-боевых вертолета. Как сообщает ТАСС, группа российской армейской авиации будет базироваться в Камышлы постоянно, а у подразделений российской военной полиции, с конца октября патрулирующих этот район Сирии, будет регулярная поддержка с воздуха. Авиационная комендатура включает в себя наземную охрану и систему ПВО, диспетчерский пункт руководителя полетами, места для проведения медицинского осмотра и предполетной подготовки летного состава.

1 Организация запрещена на территории РФ.