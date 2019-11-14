В Совфеде отреагировали на слова уходящего в отставку «маньяка» Туска о России

Глава Евросоюза Дональд Туск, прозванный, по его собственному признанию, «маньяком» из-за чрезмерной русофобии, решил напоследок вновь высказаться об отношениях Москвы и Европы — в своем стиле, разумеется.

«Мне приходилось (за время работы на посту главы Евросоюза. — Прим. ФАН) почти каждую неделю публично напоминать другим лидерам ЕС, что Россия — это не наш стратегический партнер, а наша стратегическая проблема», — сказал Туск.

Подобные заявления недопустимы для политика такого уровня, пусть и уходящего в отставку, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, давший комментарий по этой теме Федеральному агентству новостей. Туск, по его мнению, решил «пойти вразнос» — и вот мы видим, как человек, который когда-то был премьер-министром Польши, начал нести «полную околесицу».

«Это при том, что Польша была союзником СССР по Варшавскому договору: мы столько всего сделали для них, освободили от фашистов, помогли восстановить экономику после войны. И что мы получили взамен?» — спрашивает Джабаров.

По его словам, Туск «остался в прошлом веке», застряв в реалиях холодной войны.

«Он яркий представитель того поколения «евроинтеграторов», которые всегда были ярыми русофобами и сторонниками самых жестких антироссийских санкций, — заявил сенатор. — Любое его заявление является отражением этой явно неразумной позиции, но в связи с его уходом в отставку, я думаю, теперь у Евросоюза появится возможность вести более взвешенную политику».

На место Туска придут люди, которые понимают, что Россия никогда не была и не будет врагом Евросоюза, уверен Джабаров. Наша страна всегда готова к открытому диалогу и честным отношениям. Изречения же главы Евросоюза сказаны от бессилия — несмотря на все его старания, изолировать Россию от Европы не получилось.

«Более того, руководители крупнейших европейских стран — Франции, Германии, Италии — не раз высказывали свое недовольство русофобской политикой Туска. То там, то здесь в Европе раздаются голоса о вообще полном снятии санкций с нашей страны. А его собственная страна — Польша — потеряла огромные деньги от запрета поставок продуктов в нашу страну», — заявил собеседник ФАН.

Однако, по словам Джабарова, самое смешное в этой ситуации то, что Польша в обход собственных же введенных санкций умудряется через третьи страны подсовывать России свои яблоки. Как говорится, война войной — а обед по расписанию, отметил сенатор. Он пожелал уходящему на покой Дональду Туску хорошей пенсии и успехов в игре в гольф, которая должна отвлечь того от тяжелых русофобских мыслей.

Напомним, Дональд Туск является вторым главой Евросоюза, занявшим этот пост после Хермана Ван Ромпея в 2014 году. 1 декабря 2019 года истекает его пятилетний срок, после чего этот пост займет премьер-министр Бельгии Шарль Мишель. Сам Туск был премьер-министром Польши в 2007-2014 годах.