Зеленский не планирует встречу с Путиным до саммита в «нормандском формате»

Киев, 14 ноября. Президент Украины Владимир Зеленский и российский лидер Владимир Путин не планируют личную встречу до проведения саммита в «нормандском формате» (Россия, Украина, Франция, Германия). Об этом заявил глава украинского МИД Вадим Пристайко.

«Мы не планируем сейчас двустороннюю встречу с Путиным, мы планируем встречу в «нормандской четверке», — сообщил Пристайко в ходе брифинга, который транслировали украинские телеканалы.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что сейчас Москва сосредоточена на подготовке к саммиту в «нормандском формате». По словам представителя Кремля, Путин никогда не отказывается от подобных встреч, однако при этом российский лидер уверен, что встреча должна быть хорошо подготовлена.

«Встреча ради встречи принесет мало пользы», — сказал Песков.

Напомним, страны «нормандской четверки» ведут работу по урегулированию внутриукраинского конфликта в Донбассе. Гражданская война на Украине началась в 2014 году, когда в стране произошел государственный переворот. Донбасс отказался подчиняться новым властям, и в регионе были образованы Луганская и Донецкая народные республики. В ответ Киев ввел в Донбасс войска.

Ранее Вадим Пристайко поделился ожиданиями от новой встречи в «нормандском формате». По его словам, саммит должен пройти так, чтобы Украина смогла «развиваться дальше», пишет НСН.