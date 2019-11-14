Москва, 14 ноября. Знаменитая сибирская отшельница Агафья Лыкова поделилась рецептом хлеба, который долгое время остается свежим.

Агафья Лыкова раскрыла секрет нечерствеющего хлеба. По ее словам, такой хлеб состоит из одной доли пшеничной, двух долей ржавой муки с «закваской и молитвой».

Как уточнила отшельница, хлеб не черствеет у нее даже через неделю. По данным телеканала МИР 24, Лыкова рассказала, что старообрядцы соблюдают правило: после разведения огня в печи не дают ему погаснуть. Она уточнила, что начинает каждое утро с молитв.

«За помощь молиться надо, за всех», — подчеркнула отшельница.

Она уточнила, что имеет коз, кур и огород. Сейчас Лыковой 74 года.

В декабре 2018 года губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев навестил сибирскую отшельницу Агафью Лыкову. Женщина по спутниковому телефону связалась с красноярским документалистом Андреем Гришаковым и рассказала, что у нее заканчиваются корма для коз.

На помощь отшельнице откликнулись кузбассовцы. Цивилев и глава Таштагольского района Владимир Макута вылетели к женщине вертолетом, чтобы доставить все необходимое.

После визита к Агафье Лыковой губернатор Кемеровской области рассказал, что, как выяснилось, женщина немного повредила руку. Отшельницу осмотрел врач. Цивилев также отметил, что это была его первая встреча с Лыковой.

«У меня это была первая встреча, я ее первый раз увидел. Конечно, она меня поразила. Святой человек», — сказал Сергей Цивилев.

Как сообщает телеканал «360», на таежную заимку отшельнице привезли 300 килограммов сена, комбикорм для коз и домашней птицы, муку, крупы, овощи и фрукты. Кроме того, для Агафьи Лыковой приготовили небольшой сюрприз: Сергей Цивилев подарил ей щенка.