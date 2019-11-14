Motorola презентовала легендарную раскладушку Razr за 100 тысяч рублей

Шаумбург, 14 ноября. Бывшая американская компания Motorola презентовала складной смартфон в форм-факторе раскладушки Razr. Гаджет имеет два экрана, один из них может сгибаться. Об этом сообщает портал The Verge.

По имеющимся данным, девайс получил почти аналогичный с оригинальной моделью RAZR V3 дизайн, однако теперь всю лицевую панель занимает сгибающийся 6,2-дюймовый OLED-дисплей. Диагональ второго экрана составляет 2,7 дюйма. Кроме того, смартфон может функционировать в режиме «Retro Razr», при котором появляется цифровая клавиатура, сообщает телеканал «360».

Новая Motorola Razr построена на базе процессора Snapdragon 710, имеет шесть гигабайт оперативной памяти и внутренней — на 128 гигабайт.

Продажи смартфона стартуют в начале будущего года. Стоимость телефона составит 1,5 тыс. долларов (около 100 тысяч рублей).

Напомним, в апреле текущего года рендеры неизвестного смартфона Motorola с квадрокамерой появились в Сети.