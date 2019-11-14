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Motorola презентовала легендарную раскладушку Razr за 100 тысяч рублей

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Motorola презентовала легендарную раскладушку Razr за 100 тысяч рублей

Шаумбург, 14 ноября. Бывшая американская компания Motorola презентовала складной смартфон в форм-факторе раскладушки Razr. Гаджет имеет два экрана, один из них может сгибаться. Об этом сообщает портал The Verge.

По имеющимся данным, девайс получил почти аналогичный с оригинальной моделью RAZR V3 дизайн, однако теперь всю лицевую панель занимает сгибающийся 6,2-дюймовый OLED-дисплей. Диагональ второго экрана составляет 2,7 дюйма. Кроме того, смартфон может функционировать в режиме «Retro Razr», при котором появляется цифровая клавиатура, сообщает телеканал «360».

Motorola презентовала легендарную раскладушку Razr за 100 тысяч рублей

Новая Motorola Razr построена на базе процессора Snapdragon 710, имеет шесть гигабайт оперативной памяти и внутренней — на 128 гигабайт.

Продажи смартфона стартуют в начале будущего года. Стоимость телефона составит 1,5 тыс. долларов (около 100 тысяч рублей).

Напомним, в апреле текущего года рендеры неизвестного смартфона Motorola с квадрокамерой появились в Сети.

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Источник: The Verge
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