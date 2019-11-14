Устроивший стрельбу в Благовещенске предупреждал студентов о расправе над обидчиками

Благовещенск, 14 ноября. Устроивший в благовещенском колледже стрельбу юноша собирался расправиться только со своими обидчиками, сообщил источник Федерального агентства новостей. По его словам, других студентов он предупредил о стрельбе.

Собеседник сообщил, что у стрелка был конфликт с двумя юношами, которые родом из Тахтамыгды и Среднебелой. Примечательно, что в этих населенных пунктах находятся исправительные колонии, и источник допустил, что обидчики нападавшего принадлежали к АУЕ, которая пропагандирует среди подростков воровские и тюремные понятия российской криминальной среды.

«Мальчик шел конкретно убивать своих обидчиков. Остальных студентов, которые были в аудитории, предупредил и попросил пригнуться», — сказал собеседник.

В четверг в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства 19-летний студент устроил стрельбу. По данным Следственного комитета России, в результате случившегося погиб один человек, трое получили ранения. Как сообщили в Минздраве, всех трех пострадавших уже прооперировали. Стрелок свел счеты с жизнью.

СК возбудил уголовное дело об убийстве двух лиц, совершенном из хулиганских побуждений. На место трагедии направлены опытные криминалисты для расследования причин и обстоятельств стрельбы.

Федеральному агентству новостей стало известно, что молодой человек, устроивший стрельбу, мог расстрелять одногруппников из-за мести и издевательств.