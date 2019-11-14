Осташко предвещает «больше трэша и угара» в секс-скандале с Вишневским

Российские либералы часто попадает в фокус общественного внимания не только из-за своих русофобских высказываний, но из из-за сексуальных скандалов, в которых оказываются замешаны «люди с хорошими лицами», говорит политолог, главный редактор PolitRussia Руслан Осташко.

В мае этого года суд в карельском Медвежьегорске приговорил к девяти годам лишения свободы директора краеведческого музея Сергея Колтырина за развратные действия в отношении несовершеннолетней. Теперь же скандал с обвинениями в домогательстве к студенткам разворачивается в Петербурге. Причем либеральный деятель, который оказался в центре этого скандала — калибром побольше. Это глава фракции «Яблоко» в Заксобрании города, профессор кафедры политологии РГПУ имени Герцена Борис Вишневский.

Письмо бывшей студентки вуза по имени Кристина, которая заявила о домогательствах со стороны Вишневского, было опубликовано в СМИ.

«Когда я, в 2014 году, была студенткой РГПУ имени Герцена, Вишневский домогался меня и моих сокурсниц. Для нас стало полнейшей неожиданностью, что он до сих пор преподает в нашем университете, и имеет власть над студентами. Борис Лазаревич специально выбирает объектами страсти только что приехавших из провинции первокурсниц: у них пока нет в городе ни друзей, ни знакомых, их некому защитить», — следует из письма.

Девушку поддержали студенты, которые устраивают одиночные пикеты, требуя расследовать сексуальные домогательства преподавателя к первокурсницам.

Сам Вишневский обвинения отверг. Чуть позже появился и официальный комментарий со стороны вуза, руководство которого заявило, что никаких жалоб не получало, и Вишневский продолжит вести занятия до конца семестра. Но пообещало усилить проверки.

Руководитель пресс-службы Российского государственного педагогического университета имени Герцена Лариса Кузьмина ответила на запрос от редакции Nation News. Журналисты обратились в вуз с вопросом о том, поступали ли жалобы студентов на поведение господина Вишневского.

«Никаких сигналов о том, что вы спрашивали, не было. И еще могу добавить, что сейчас Вишневский не преподаёт на первом курсе», — заключила Кузьмина.

Руслан Осташко обратил внимание, что речь то идет не о нынешнем времени, а о событиях пятилетней давности. Все, кто мог подвергаться домогательствам, уже окончили вуз. Тут бы начать официальное разбирательство, а не поступать, как либеральные соратники Вишневского, начавшие грозить журналистам, отмечает политолог.

После того, как история о домогательствах была предана огласке в СМИ, в редакцию Nation News позвонил мужчина, который представился как соратник Бориса Вишневского и член партии «Яблоко» с 20-летним стажем. Он назвал публикацию ложью и намеренным очернением репутации «честнейшего человека», на которую издание «не имело право», и потребовал назвать источник информации о неприглядных поступках депутата.

«Скажите, кто вам позволил оклеветать такого человека, как Борис Лазаревич Вишневский? Вы понимаете, что это ложь и клевета, как вы могли такое написать? Я знаю Бориса Лазаревича 20 лет, это — заслуженный человек. Вы понимаете, что вы опорочили честь и репутацию, откуда такая информация, кто вам ее предоставил?» — заявил соратник Вишневского.

Также разгневанный сторонник «заслуженного человека» Вишневского пообещал разгромить редакцию.

Правда в своем закрытом чате «Боевой отряд ИКМО Яблоко» соратники депутата петербургского Законодательного собрания Бориса Вишневского предполагают, что он действительно мог домогаться студенток во время своей преподавательской деятельности. Статью о домогательствах депутата опубликовал в чате «яблочников» один из его сторонников, сопроводив ссылку словами «Видели дезу про Вишневского?» После чего соратники Вишневского стали делиться своими предположениями, почему депутат мог соблазниться, а также оправдывать сексуальные домогательства к юным девушкам.

«А точно деза? Герцена — это ж бабский вуз. Был бы я там преподом, «автоматы» только так бы выдавал», — пишет один из однопартийцев Вишневского.

«Мне тоже кажется, что мог. Нормальный мужик, вокруг первокурсницы молоденькие», — отмечает другой комментатор.

«Как интересно преломляются либеральные ценности, вы не находите? Ведь в США в целом и в Голливуде в частности головы влиятельных людей пачками летят из-за сексуальных домогательств многолетней давности. Кто-то бизнес теряет, как Харви Вайнштейн, кто-то — карьеру рушит, как Кевин Спейси. А уж если преподавателя или политика на домогательствах ловят, то хайп поднимается на всю страну. А у нас либералы считают, что домогаться к молоденьким студенткам — это нормально. Публично же — просто стараются уклониться от дачи комментариев», — рассказал Руслан Осташко.

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга отказались как-либо комментировать сведения о домогательствах до студенток РГПУ имени Герцена со стороны преподавателя кафедры политологии, кандидата технических наук и депутата партии «Яблоко» Бориса Вишневского.

После этого бывшая студентка вуза написала второе письмо в редакцию Nation News. Она призвала других жертв домогательств не молчать, и пообещала обратиться в полицию. Девушку возмутило, что Вишневский пытается не признавать вины и делает вид, что его оклеветали, а ей никто не верит, и даже ректор университета Сергей Богданов молчит, вместо того, чтобы инициировать хотя бы внутреннюю проверку.

Для Вишневского было нормой прикасаться к девушкам и отпускать странные намеки с обещаниями помочь устроиться в Питере — во всем цивилизованном мире это считают харассментом, пишет Кристина.

«Для него всегда было нормально трогать девушек, отпускать шуточки с намеками, говорить о симпатии, обещать помочь с учебой и устроиться в Питере, прижать к стене, словно что-то объясняя, а на самом деле трогать тебя», — объясняет девушка.

После этого в историю включились рядовые петербуржцы, написавшие петицию с требованием разобраться в ситуации. Правда, разместили они ее почему-то не на сайте РОИ, а на иностранном Change.org, который российских властей ни к чему не обязывает.

В защиту Вишневского выступил Союз журналистов Петербурга и Ленинградской области, который возглавляет давняя знакомая либерала — Марина Шишкина.

«Вслед за попыткой «Яблока» оказать давление на СМИ в дело вступили сторонники Вишневского из Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленобласти. В своем заявлении секретариат Союза сообщил, что тиражированием подобной информации издания себя дискредитируют. Подхватившие новость о развратных действиях парламентария СМИ ведут против него срежиссированную информационную кампанию, — заявили в Союзе журналистов Северной столицы.

Такое отношение петербургского Союза журналистов к Вишневскому неудивительно, считает Руслан Осташко. По его словам, Борис является давним приятелем и соратником секретаря организации Марины Шишкиной, что существенно упрощает процедуру выполнения политического заказа.

«Поэтому интерес к обелению запятнавшего себя депутата и попытки оказать давление на СМИ со стороны Союза объясняются банальным кумовством. Неудивительно, что внешне схожее дело о домогательствах гендиректора «Ведомостей» Бориса Грумбкова в свое время не вызвало абсолютно никакой реакции со стороны Союза журналистов Петербурга и Ленобласти. В общем, либеральная бражка, естественно, защищает своего. Друзья Вишневского даже самостоятельно начали опрашивать бывших студенток, пытаясь вычислить ту, которая написала в СМИ», — рассказал Руслан Осташко.

В окружении депутата Вишневского занялись поисками девушки, сообщившей в СМИ о домогательствах. Об этом стало известно от источника «Невских Новостей» в партии «Яблоко».

Как сообщил собеседник агентства, несколько доверенных лиц Вишневского занялись обзвоном женщин, которые так или иначе входили в круг общения парламентария, чтобы понять, кто из них мог обнародовать подобного рода данные. Также источник рассказал, что это порядка двух десятков женщин. Большая их часть не видит в 64-летнем депутате потенциального полового партнера. Их смущает разница в возрасте и сопутствующие этому факторы.