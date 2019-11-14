Патриотическая молодежная эстафета добрых дел СК РФ стартовала на Камчатке

Москва, 14 ноября. Всероссийская патриотическая молодежная эстафета добрых дел СК РФ стартовала сегодня в Камчатском крае. Она посвящена 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

На минувшей неделе глава СК Александр Бастрыкин в преддверии акции вручил знамя эстафеты руководителю СУ СК РФ по Камчатскому краю Александру Липало. Главной целью акции, как пояснили в пресс-службе ведомства, является оказание помощи ветеранам ВОВ и их семьям, а также тем, кто нуждается в поддержке и заботе.

В четверг, 14 ноября, на пирсе морского вокзала в городе Петропавловске-Камчатском состоялось торжественное мероприятие, посвященное передаче знамени эстафеты. В нем приняли участие, в том числе, и ветераны Великой Отечественной войны, и участники боевых действий в Афганистане, кадеты кадетского класса Следственного комитета России, юнармейцы Камчатского края.