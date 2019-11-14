В эфире стрима RT рассказали о вранье Навального про бесплатное обучение дочери в Стэнфорде

Экс-замначальника московского штаба Навального Виталий Серуканов в программе «Прекрасная Россия бу-бу-бу» рассказал о вранье Алексея Навального про бесплатное обучение дочери Дарьи в элитном зарубежном вузе — Стэнфорде. По словам юриста, в такое учреждение можно попасть только по блату. Даже наличие денег не всегда помогает устроить ребенка.

RT провел второй стрим под названием «Прекрасная Россия бу-бу-бу», посвященный оппозиции и российскому либеральному сообществу. Ведущие передачи журналистка Леся Рябцева и экс-замначальника московского штаба Навального Виталий Серуканов обсудили важные политические события, а также затронули тему распространения недостоверной информации со стороны либералов. В качестве примера была приведена ложь Алексея Навального о бесплатном обучении дочери Дарьи в Стэнфорде.

Ранее Алексей Навальный заявлял, что он оплачивает лишь проживание и питание, а затраты на обучение берет на себя университет.

«Американские университеты очень богатые. Им выгодно брать умных студентов и платить за них самим, нежели набирать глупых, но с богатыми родителями», — рассказывал блогер из ФБК.

По мнению Серуканова, Алексей ввел людей в заблуждение, озвучив недостоверную информацию.

«Для американцев обучение в подобных университетах — боль. Люди тремя поколениями копят бюджет, чтобы потом дети могли там учиться. Потому что это стоит огромных денег», — отметил Серуканов.

В Стэнфорд берут очень ограниченное число людей. Либо это должны быть выдающиеся личности или гении, либо очень перспективные дети, которые себя уже проявили в какой-то сфере, пояснил юрист.

«В 2018 году в Стэнфорд поступило 47 000 заявок. Из них было принято всего 2000. Из этого числа иностранцев всего 11% из 60 стран. В итоге в университет на обучение поступило 194 иностранца. То есть туда американцу сложно попасть, не говоря уже о студентах из других государств. При этом из всех студентов право на бесплатное обучение имеют единицы. Для граждан США Стэнфорд – большая мечта, а для иностранцев – заоблачная и почти недостижимая мечта. Поэтому рассказы Навального о том, что в такой университет было очень легко поступить, особенно обычной россиянке, и не было никакого кумовства — вранье. Сейчас американцы должны 1,7 триллиона долларов за обучение, это больше, чем задолженность граждан по потребительским кредитам», — заявил Серуканов в эфире RT.

В завершение ведущие программы подчеркнули, что Навальный ведет себя лицемерно и цинично. Позиционирует себя, как некоего антикоррупционера, но как только дело касается его семьи, то он превращается в российского чиновника в самом негативном понимании.

Напомним, ранее издание ФАН публиковало расследование о Дарье Навальной. Из присланной в редакцию информации стало известно, что дочь основателя ФБК принадлежит к лицам нетрадиционной сексуальной ориентации, употребляет запрещенные вещества. В семье Навального царит разлад, а дети подвергаются психологическому и физическому насилию.