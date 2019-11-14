Южный Судан поблагодарил Россию за поддержку на международной арене

Москва, 14 ноября. Южный Судан ценит поддержку России на международной арене, сообщил посол республики в Москве Чол Тонг Маяй Джанг.

Он констатировал, что Москва неоднократно поддерживала Южный Судан на международных площадках, в том числе в Совете безопасности ООН.

«Это хороший жест с российской стороны: они поддерживали нас, во время обретения независимости, и были первой страной, которая признала Южный Судан в качестве независимого государства», — отметил дипломат в беседе с РИА Новости.

Чол Тонг Маяй Джанг назвал отношения Москвы и Джубы хорошими, и, по его словам, ведется работа над тем, чтобы «сделать их еще лучше».

Конфликт между столицей Южного Судана Джубой и повстанцами разгорелся в 2013 году. В прошлом году повстанцы и правительство Южного Судана подписали в Хартуме мирный договор. Весной власти и повстанцы на полгода продлили период формирования единого правительства, чтобы урегулировать оставшиеся вопросы.