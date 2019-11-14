Эксперт объяснил, почему усилия РФ в Сирии стали концом глобализма

Операция России в Сирийской Арабской Республике остановила реализацию американского проекта однополярного мира. Об этом, выступая 13 ноября на круглом столе Изборского клуба в Москве, заявил постоянный член данной организации, директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.

Как сообщает корреспондент Федерального агентства новостей, главной темой, обсуждавшейся на мероприятии, стала «Роль России на Ближнем Востоке». Начиная свое выступление, эксперт озвучил три ключевых тезиса, отражающих, по его мнению, роль РФ в регионе.

«Первый — Россия остановила в регионе операцию «Великий Ближний Восток», которая была разработана Вашингтоном для того, чтобы разрушить иммунитет исламского арабского мира против глобалистских либеральных западных ценностей, которые невозможно было инсталлировать на Ближнем Востоке без разрушения сложившихся традиционных моделей, конфессиональной гармонии, межэтнических отношений. Без перемешивания народов в бурлящую кишащую биомассу. И только после этого можно было приступать к насаждению там ценностей западной либеральной демократии», — уверен он.

По мнению Коровина, отправной точкой реализации проекта «Великий Ближний Восток» можно считать теракты в США 11 сентября 2001 года.

«Этот проект был остановлен российским присутствием», — подчеркнул он, отметив, что из этого проистекает второй тезис.

«Остановка реализации проекта «Великий Ближний Восток» заблокировала проект глобализации как таковой, — продолжил докладчик. — То есть однополярная глобализация, с которой американцы носились с момента распада СССР, не состоялась. Глобализационная машина забуксовала в Сирии».

По его словам, глобализация очень легко инсталлируется там, где не встречает сопротивления, или там, где она сталкивается с безоружными женщинами, детьми, где можно бомбить с недосягаемых расстояний, направляя с авианосцев бомбардировщики.

«Но там, где возникает реальная сила, реальная геополитическая субъектность и концептуальная цельность, глобализация буксует, что мы и наблюдали в Сирии», — добавил он, констатировав, что существует, конечно, некая либеральная агония — судороги глобалистов, пытающихся реанимировать свой проект.

Проявлением этой агонии, по мнению члена Изборского клуба, является деятельность Бернара Арни Леви, «концертирующего» по Ближнему Востоку с лекциями о необходимости продолжить глобализацию.

Это последний выхлоп глобализационного сценария, убежден Коровин.

«И здесь нам действительно на руку было пришествие Трампа, вне зависимости от того, насколько оно было случайным, было ли это чудо или стечение обстоятельств, — констатировал он. — Трамп поддержал проект многополярного мира. И это третий тезис: мир перешел в стадию становления многополярности, которая уже является неотвратимым процессом рождения новой глобальной конфигурации. Этому способствовало прекращение глобалистского проекта, приход Трампа, евроскептицизм, восстановление субъектности России. Многополярность — это будущее мира».

По мнению директора ЦГЭ, именно цивилизация является субъектом грядущего многополярного мира, а не национальное государство — искусственный концепт модерна, не, естественно, единый полюс глобального доминирования с центром в Вашингтоне — это еще более искусственный концепт. Именно цивилизация как совокупность народов, близких друг другу по культуре, ментальности и мировосприятию.

«Эти цивилизации сегодня складываются на наших глазах, — подчеркнул он. — Одной из них является Евразийская цивилизация, и Путин стоит в авангарде реализации евразийского блока, евразийского цивилизационного полюса, пусть даже пока с акцентом на экономику. Это Европейская цивилизация, которая должна быть переосмыслена с мондиалистского концепта единой Европы, плавильного котла, постчеловеческих биомеханоидов к Европе народов. Это цивилизация Арабского Ближнего Востока, которая сегодня складывается через освобождение от западного присутствия и идеологического доминирования, насаждения там искусственных исламистских сетей, контролирующих регион в интересах Вашингтона. И это цивилизация Азиатско-Тихоокеанского региона, с центром в Китае, пока, по крайней мере. И цивилизация, о которой сказал недавно Путин на саммите в Сочи, — Африканская. А также Индия и Латинская Америка… Северная Америка же является всего лишь одним из цивилизационных полюсов складывающегося многополярного мира».

Завершая свое краткое, но содержательное выступление, Валерий Коровин констатировал, что вышеупомянутые восемь цивилизационных полюсов — это контуры грядущего многополярного мира, который складывается именно благодаря вмешательству России в ситуацию на Ближнем Востоке.

«Именно благодаря той гармонизации, восстановлению баланса безопасности, который Россия создала в регионе, и сворачиванию проекта глобального мира, которое произошло усилиями России. Итогом стала необратимость становления многополярного мира, которую сегодня мы все наблюдаем», — подытожил он.

На круглом столе с докладами выступили Аббас Джума, Шамиль Султанов, Леонид Ивашов, Дмитрий Егорченков и другие эксперты, среди которых были как члены Изборского клуба, так и приглашенные докладчики, уточнил собкор ФАН.