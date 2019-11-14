Джабаров заявил, что Москва не будет принимать задержанных в Сирии выходцев из РФ

Москва, 14 ноября. Москва не собирается принимать задержанных в Сирии членов запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ1 — выходцев из России. Об этом заявил первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Особой радости принимать боевиков из Сирии у нас нет», — сказал Джабаров.

Напомним, на фоне полного отказа курдских группировок охранять подпольные ячейки ИГ1 значительно возрос уровень террористической активности на северо-востоке Сирии. Так, в деревне Касыба «спящими ячейками» с помощью самодельного взрывного устройства был уничтожен автомобиль. Смертельные травмы и ранения получили 10 членов курдских «Демократических сил Сирии» (SDF). А в октябре из лагеря «Аль-Хол», который расположен в провинции Хасака, сбежали несколько жен боевиков.

Ранее командующий «Сил демократической Сирии» (SDF) Мазлюм Абди заявил, что вооруженные формирования сирийских курдов не могут постоянно следить за пленными боевиками «Исламского государства»1.

По его словам, курды ранее обращались к европейским странам с просьбой забрать своих граждан, воевавших на стороне террористической организации и судить их на своей территории, но эти призывы не были услышаны. Сирийские курды не смогут держать террористов бесконечно, сказал Мазлюм Абди.

Глава турецкого МВД Сулейман Сойлу отметил, что страны ЕС игнорируют ситуацию, которая сложилась на севере Сирии. По его словам, в Европе решили, что Турция должна справляться с проблемой ИГИЛовцев в Сирии самостоятельно.

1 Организация запрещена на территории РФ.