МИД РФ назвал «журналистикой мнений» вбросы западных СМИ о гибели основателя «Белых касок»

Москва, 14 ноября. «Либерализация» негативно сказалась на качестве западных СМИ, публикующих вбросы о «российском следе» в гибели основателя псевдогуманитарной организации «Белые каски» Джеймса Ле Мезюрье. Об этом говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном на официальной странице ведомства в Facebook.

Поводом для комментария российского министерства послужила статья британской газеты Daily Mail. Материал под провокационным заголовком «Почему враги России выбрасываются с балконов» пытается связать гибель калининградской журналистки Ольги Котовской, выпавшей из окна, смерть британского бизнесмена Скота Янга и Ле Мезюрье.

«Западные журналисты предпочитают не видеть и не слышать того, что не укладывается в их привычную картину мира. Всеобщая «либерализация» скверно отразилась на качестве СМИ как таковых. Журналистика фактов сменилась журналистикой мнений, причем мнений ничем не подкрепленных, в духе «хайли лайкли». Факты не нужны, нужны эмоции», — подчеркнули в МИД РФ.

Также в ведомстве напомнили, что с 2016 года было опубликовано не менее 120 материалов, в которых говорится о «циничных преступлениях» «Белых касок», при этом Daily Mail называет Ле Мезюрье «тихим британским героем». Кроме того, в министерстве подчеркнули, что расследование гибели основателя псевдогуманитарной организации еще идет, однако британские СМИ не стесняются бездоказательно обвинять «этих русских».

«Мы это все уже неоднократно видели при освещении инцидента и с Литвиненко, и с Березовским, и со Скрипалями», — отметили в российском дипломатическом ведомстве.

МИД РФ сообщил, что 20 ноября в 15.00 состоится пресс-конференция директора российской НКО «Фонд исследования проблем демократии» Максима Григорьева по теме «Деятельность НПО «Белые каски» в Сирии и положение беженцев в лагере «эр-Рукбан». Дипломатическое ведомство рекомендовало всем западным СМИ, и прежде всего британским журналистам, аккредитованным в России, посетить данное мероприятие.

Напомним, 11 ноября Ле Мезюрье был найден мертвым в Стамбуле в саду дома, в котором он проживал, передает телеканал «360». Сообщалось, что основатель «Белых касок» некоторое время принимал антидепрессанты. Предполагается, что Ле Мезюрье выпал с балкона третьего этажа. Турецкие правоохранители ведут расследование инцидента.

Псевдогумангитарная организация «Белые каски», получившая широкую поддержку на Западе, утверждает, что спасает мирное население в зоне боевых действий. На самом деле члены организации распространяют фейки в интересах западных стран, а также активно сотрудничают с террористами. Ранее президент Сирии Башар Асад заявил, что «Белые каски» являются крылом террористической организации «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в РФ).

1 Организация запрещена на территории РФ.