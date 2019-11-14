Минздрав уточнил число погибших при стрельбе в Благовещенске

Благовещенск, 14 ноября. Министерство здравоохранения опровергло информацию о гибели одного из пострадавших при стрельбе в Благовещенске.

Ранее в прессу просочилась информация, что юноша умер, однако позже друг Голубничего опроверг это сообщение. Приятель заявил, что тот находится в больнице и ему делают операцию.

Однако позже RT со ссылкой на подругу семьи молодого человека сообщил, что Голубничий умер на операционном столе.

«Я не подтверждаю эту информацию. Все трое прооперированы, все трое живы», — приводит РИА Новости слова собеседника.

Стрельба произошла в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства в четверг. 19-летний юноша из охотничьего ружья расстрелял одногруппников. В результате случившегося, по данным СК РФ, погиб один человек, еще трое пострадали. Устроивший стрельбу молодой человек свел счеты с жизнью.

Как сообщил Федеральному агентству новостей источник, причиной стрельбы могли стать издевательства со стороны пострадавших и месть за девушку.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений. Глава СК РФ Александр Бастрыкин направил на место трагедии опытных криминалистов для расследования стрельбы в Благовещенске.