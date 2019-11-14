Подкрепления армии Сирии прибыли в провинцию Хасака для отвода курдских боевиков

Дамаск, 14 ноября. Новые подкрепления сирийской правительственной армии прибыли в населенный пункт Баб Аль-Хейр, расположенный на северо-востоке провинции Хасака. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Напомним, что Сирийская арабская армия (САА) отправила новые подкрепления на северо-восток страны в рамках завершения развертывания на сирийско-турецкой границе. Прибытие сирийских военных в деревню Баб-эль-Хайр в северо-восточной Хасаке стало одним из последних этапов.

В нашем распоряжении появилось видео с места событий:

Прибывшие в деревню подразделения развернули и подняли государственные флаги Сирийской Арабской Республики вдоль линии границы, расположенной между городами Камышлы и Маликией. Военные постепенно приближаются к оси Ракка, чтобы в конечном итоге встретиться с подразделениями, расположенными в западной сельской местности провинции Хасака.

В конце прошлого месяца между лидерами России и Турции было подписано соглашение о взаимопонимании, которое предполагает беспрецедентные меры, позволяющие урегулировать мирное соглашение на территории северо-восточной Сирии. В среду, 23 октября, на сирийско-турецкую границу прибыли подразделения российской военной полиции, а также сирийские пограничники. Их главная задача — проконтролировать уход курдских боевиков с территории сирийской республики. С 1 ноября на границе стартовало совместное патрулирование.

Подразделения правительственной армии Сирии выдвинулись из города Камышлы и направились на восток, их путь занял порядка 60 км. Они прошли через населенные пункты Кахтания и Джавадия, находящиеся вблизи блокпостов турецких военных. Местные жители покинули свои дома, чтобы поприветствовать сирийских военных, вошедших в регион.

Ранее сообщалось, что на прошлой неделе Дамаск объявил о начале второго этапа развертывания своих подразделений на границе с Турцией.