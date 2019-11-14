Поклонники предупредили Волочкову об анорексии после ее рассказа о диете

Москва, 14 ноября. Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова рассказала своим подписчикам в Instagram про рацион своего питания, а также поделилась секретами диеты. По словам танцовщицы, на завтрак она предпочитает есть полчашки овощного или очень острого супа.

Как отметила балерина, на ужин она употребляет два вареных яйца всмятку или листья салата, передает Пятый канал.

«В моем рационе только: салатные листья, отварные или сырые домашние яйца, курица отварная и овощные супы. Главное, я ем очень мало или почти ничего», — поделилась звезда шоу-бизнеса.

Волочкова обратила внимание на то, что она отказывается от соли, которая задерживает воду в организме. Помимо этого, артистка указала на то, что при любой диете важна хоть минимальная активность или физическая нагрузка.

Поклонники балерины не оценили откровенного признания артистки и попросили ее не мучить себя такими строгими диетами, пишет «Царьград».

Фолловеры подчеркнули, что при такой диете организм не получает никаких питательных веществ и полезных элементов. По их словам, это просто издевательство над собой и организмом.

«Настя, мне очень хочется тебя накормить! Хватит, не худей больше, так и до анорексии недалеко осталось», — предупредили поклонники.

Ранее Волочкова объяснила, что алкоголь позволяет ей отдохнуть. При этом она заверила поклонников, что у нее нет зависимости.