Столичные и зарубежные социологи вызвались решить проблемы российского здравоохранения

Вопреки растущему тренду на здоровый образ жизни, четверть населения России пренебрегает своим здоровьем. Об этом корреспонденту Федерального агентства новостей заявил президент фонда «Общественное мнение» Александр Ослон на первом форуме «Социология здоровья: на пути к пациентоориентированности», который прошел в столичном «Экспоцентре».

«Результаты исследований показывают: несмотря на то, что люди все знают, это еще целина, которую надо распахивать», — сказал он.

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович видит проблему в том, что большинству россиян не знакомо понятие «культура здоровья».

«Я сегодня услышала, что очень много людей сказало: «Я не могу позволить себе здоровый образ жизни, так как не могу покупать эти продукты». Но на самом деле здоровые продукты — это не манго, киви. Это яблоки, капуста. Все то, что есть в традиции каждого народа. Но мы забыли про это!» — отметила врач.

Работники сферы здравоохранения должны в первую очередь поддерживать здоровье населения, а уже потом лечить, считают столичные, зарубежные медики и социологи. Пока же в России, как и во многих других странах, далеко не все медучреждения работают эффективно. Так, ученые из Высшей медицинской школы Ганновера изучили работу 15 больниц в пяти российских регионах и обнаружили три проблемы в организации их работы.

«Больничная система координации страдает от недостатков механизмов обмена информацией именно на мезоуровне, то есть внутри организации, — сообщила руководитель исследовательской группы Эллен Кульман. — Хотя у правительства было много интересных предложений по реформе здравоохранения, на макроуровне система управления продемонстрировала недостаточное количество механизмов для их внедрения. Таким образом, координация между больницами, обмен информацией между различными медучреждениями страдает. Это может усилить существующее неравенство в предоставлении услуг».

Третьей проблемой социолог назвала отсутствие культуры обучения среди медиков.

«Значит, есть предпосылки к повторению одних и тех же ошибок», — пояснила она.

Пациенты и врачи говорят на разных языках и слишком мало знают друг о друге, отметили эксперты. Медики не видят полной картины болезни, а большинство россиян обращаются за медицинской помощью, когда недуг буквально валит с ног. Лишь единицы из них задумываются о том, что нужно делать, чтобы не заболеть.

«Проблема общественного здоровья должна осознаваться как проблема всего общества. Сдвиг может быть только при условии участия в решении этой проблемы всего общества или, по крайней мере, его активной части. Это волонтеры, добровольцы, активисты, люди, которые хотят просто помочь другим людям», — сказал корреспонденту ФАН Александр Ослон.

По мнению главы фонда «Общественное мнение», страна остро нуждается в таких «послах заботы о здоровье».

«Они должны объяснять, что сахар вреден. Не клади три куска, положи один! Проводники в поездах дальнего следования должны между делом помогать пассажирам понять, что такое здоровое питание», — привел пример социолог.

К решению проблем здоровья населения власти Японии уже больше 30 лет привлекают пациентские и волонтерские сообщества. Организация «Медицинский совет» позволяет пациентам напрямую влиять на политику в области здравоохранения.

«Одним из примеров может являться создание японского Центра саркомы на базе одной из больниц. Это большое достижение, оно стало возможным только благодаря тому, что существует взаимное уважение между медицинскими сотрудниками и пациентами, — рассказала корреспонденту ФАН президент исследовательского комитета «Социология здоровья» Международной социологической ассоциации Мивако Хосода. — Если Россия использует такой опыт, то пациенты в сотрудничестве с участниками процесса организации системы здравоохранения смогут добиться больших результатов».

Социологи могут помочь врачам, властям и пациентам услышать друг друга. Для этого исследователи социальных процессов должны не только констатировать недостатки, но и предлагать, как от них избавиться, считает директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин.

«Сегодня социолог играет роль в том числе социального технолога. Не просто человека, который со стороны смотрит на картинку и что-то пытается рассказать, а как человека, который может, должен и обязан предлагать какие-то решения, — пояснил член Общественного совета при министерстве здравоохранения РФ. — Роль социолога аналогична роли врача, к которому необходимо обратиться, чтобы понять, как вместо аппендицита случайно не вырезать печень и не привести к смерти больного, пока он еще жив».

Озвученные на форуме проблемы и предложения организаторы — сотрудники Научно-исследовательского института организации здравоохранения и медицинского менеджмента департамента здравоохранения Москвы — намерены проанализировать совместно с ВОЗ.

«Мы должны адаптировать нашу философию и стратегию к новым вызовам, — заявила в интервью корреспонденту ФАН Мелита Вуйнович. — Надо проанализировать симптомы, улучшить доверие и коммуникацию между всеми профессионалами системы здравоохранения и населением. Когда эта площадка будет регулярной, когда мы будем понимать, что нас тревожит, прислушиваться к пациентам, понимать, что им мешает, тогда мы сможем сделать большой рывок в здравоохранении и улучшении здоровья нации».

Как отметила директор НИИОЗиММ ДЗМ Елена Аксенова, в институте будет создана рабочая группа по разработке практических рекомендаций для всех участников системы здравоохранения.

«Задача нашего института — настроить систему мониторинга выполнения этих задач и оценки изменения ситуации в городе. Поэтому мы дальше будем работать со всеми нашими коллегами по устранению выявленных проблем, по постоянному мониторингу изменений, и в дальнейшем эта система будет развиться», — рассказала доктор экономических наук.

Методы социологии здоровья организаторы форума вместе с иностранными специалистами планируют разработать в следующем году. Ожидается, что новые инструменты помогут в принятии эффективных управленческих решений как в столичном, так и в российском здравоохранении.