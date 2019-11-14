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Путин рассказал о роли культуры в развитии мира и укреплении связей между странами

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Путин рассказал о роли культуры в развитии мира и укреплении связей между странами

Москва, 14 ноября. Российский президент Владимир Путин отметил роль культуры в укреплении связей между государствами. Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте Кремля.

Глава российского государства во время приветственного слова на VIII Санкт-Петербургском международном культурном форуме подчеркнул, что считает тему форума — «Культурные коды в условиях глобализации» — актуальной и востребованной.

Как заметил Путин, культура играет большую роль в развитии современного мира и в укреплении связей между странами.

«И вместе с тем позволяет сохранять самобытность каждого народа, передает из поколения в поколение базовые ценности и нравственные ориентиры», — отметил президент РФ.

По словам главы российского государства, форум является действительно значимым событием в культурной сфере. Владимир Путин выразил уверенность в том, что мероприятие будет способствовать наращиванию международного сотрудничества и запуску новых совместных проектов. 

«Мы искренне дорожим уникальным культурным и духовным достоянием России, богатым опытом взаимодействия разных традиций, языков, обычаев. Всегда открыты к расширению пространства межкультурного диалога», — сказал Путин.

Напомним, на церемонии закрытия Делового форума БРИКС президент России Владимир Путин заявил, что недобросовестная конкуренция и протекционизм все шире распространяются в мировой торговле.

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