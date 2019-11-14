Минпросвет РФ находится на постоянной связи с Благовещенском, где произошла стрельба

Москва, 14 ноября. Министерство просвещения РФ находится на постоянной связи с Амурской областью, где произошел инцидент со стрельбой в колледже. Об этом Федеральному агентству новостей сообщили в ведомстве.

По информации, поступившей из образовательной организации, напавший студент ранее не был замечен в конфликтах или асоциальном поведении.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных и следственных органов, которые устанавливают причины трагедии. Проверяется информация об организации охраны и систем безопасности в здании. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Напомним, что в четверг студент благовещенского колледжа 19-летний Данил Засорин открыл стрельбу из ружья в учебном заведении. В результате погибли два человека, включая самого стрелка, трое пострадали. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений».

Глава СК РФ Александр Бастрыкин распорядился направить в Благовещенск опытных криминалистов. Он также поручил проверить организацию безопасности в колледже.

На данный момент названы две причины, по которым студент мог открыть огонь в учебном заведении. Пострадавшие и погибший давно враждовали со стрелком: парни предположительно издевались над Засориным.

Кроме того, молодые люди, в которых стрелял студент, якобы недавно обидели девушку нападавшего. Действия молодых людей не носили уголовного характера, поэтому заявление в правоохранительные органы не поступало.