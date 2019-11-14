Новые сокровища молдавских «пиратов», или Сколько можно «распилить» на баскетболе?

Постоянный автор и эксперт Федерального агентства новостей, президент Фонда защиты национальных ценностей журналист (ФЗНЦ) Александр Малькевич является персоной нон-грата не только в США, но и в… Молдавии, откуда он был депортирован в мае этого года.

В связи с чем он начал работу над документальным циклом «17 мгновений молдавской весны» — так как в режиме реального времени параллельно с публикациями нашего «сериала» власть этой весной в Молдавии поменялась.

Помогали же ему в работе… сами местные жители, присылающие (до сих пор) материалы непосредственно автору в личные сообщения в мессенджере Telegram.

То есть — по сути — на наших глазах живет (и развивается) беспрецедентный проект в новейшей медиа-истории: создание расследования руками самих читателей с помощью современных каналов коммуникации.

Итак, молдаване могут перевести дух: у столицы наконец появился мэр. По итогам второго тура выборов 3 ноября Кишинев возглавил… социалист Ион Чебан, набравший около 53% голосов. Его оппонент — вице-премьер Андрей Нэстасе получил 47%. Впервые за два десятилетия градоначальником молдавской столицы стал левый политик. Явка на выборах мэра составила 37,78% избирателей.

В связи с завершившимися выборами выделю три момента.

Первое: в рамках второго тура всеобщих местных выборов Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии пыталась внедрить пилотный проект по тестированию системы идентификации избирателей посредством считывателей штрих-кодов. Что из этого вышло — не сообщают, но попытка (хотя бы удивить СМИ) засчитана.

Второе. Граждан Молдавии, подавших на румынский паспорт, призывают забрать его максимально быстро — чтобы проголосовать на президентских выборах за Прутом (первый тур — уже 10 ноября). Посол Румынии в Кишиневе Даниел Ионицэ заявил на пресс-конференции, что молдавские граждане могут явиться на любой избирательный участок страны. Всего участков будет 37, большинство из них — 12 — в Кишиневе.

В общем, помогут молдаване определиться соседям с правильным выбором.

И третье — это уже как анекдот. Как оказалось, в одном из сел Гагаузии мужчина без его ведома был включен в список кандидатов в местный совет. Инцидент произошел в селе Баурчи Чадыр-Лунгского района.

Да: жителя села включили в список кандидатов в местный совет одной из политических партий, однако выяснилось, что мужчина не давал своего согласия на участие в выборах. Больше того: о своем «выдвижении» в сельский совет 84-летний (!) мужчина узнал после всеобщих местных выборов, которые прошли 20 октября.

Впрочем, по итогам выборов в местный совет он не прошел. Так что может отдыхать и дальше. Кстати, о какой партии идет речь, не сообщается.

Ну, а теперь — как я обещал в прошлый раз — о спорте.

Хотя и здесь замешаны выборы — президента Федерации баскетбола республики; в 2017 году на них победил Александр Абрамчук, но до сих пор они вызывают ряд серьезных нареканий и делают нынешнего руководителя ФБРМ нелегитимным. Правда, проводить перевыборы хотя бы ради своего обеления он что-то не спешит.

Доктор хабилитат педагогики, проректор Государственного педагогического университета имени Иона Крянгэ Константин Чорбэ являлся членом Федерации баскетбола Республики Молдова более 40 лет — с 1977 года. Он рассказал, что, согласно закону, при исключении из федерации человека приглашают на заседание, где рассматривается этот вопрос и называют причины такого решения. Точно так же положено поступать и когда человека принимают в федерацию.

В данном случае все произошло с точностью до наоборот: Чорбэ и еще несколько человек были исключены из федерации задним числом, причем вместо них, также задним числом, были внесены имена других людей, в том числе нового президента — Александра Абрамчука. Обо всем этом, как и о своем якобы участии в выборах Чорбэ узнал уже после того, как был исключен, а выборы состоялись.

«На момент проведения выборов господин Абрамчук не был членом федерации. Затем в Минюсте появляется документ, согласно которому меня и ряд других членов федерации баскетбола исключили из этой структуры задним числом, а вместо нас включили других людей, в том числе Абрамчука — также задним числом», — сообщил нам Константин Чорбэ.

Более того, его фамилия фигурировала в протоколах в качестве кандидата на пост президента федерации (и якобы он даже представлял свою программу, а потом взял самоотвод), хотя сам он на выборах даже не присутствовал.

«Та же ситуация произошла с несколькими другими моими коллегами по федерации. Они оказались в том же положении, что и я», — отметил Чорбэ.

Тренер детской спортивной школы города Сороки Игорь Жидков тоже, оказывается, был тогда «кандидатом» в президенты ФБРМ.

«Никогда я не пытался стать каким-то кандидатом, никогда я не пытался занять руководящие должности в федерации, не то, чтобы писать какие-то заявления, у меня даже в мыслях никогда не было стать президентом. Я не могу комментировать документы, о которых даже не подозревал. Думаю, это делалось, чтобы придать выборам видимость какой-то легитимности», — заявил молдавским СМИ Игорь Жидков.

Неужели в молдавском баскетболе настолько «медом намазано»?

Оказывается, да: активисты молдавского баскетбольного движения уже который год бьют тревогу в связи с многочисленными фактами договорных матчей. Недавно об одном таком договорняке уведомили Международную баскетбольную федерацию, Федерацию баскетбола РМ, Национальный олимпийский комитет, Европол, Совет Европы, Минобразования и культуры, Генеральную прокуратуру, Интерпол, НАЦ и другие структуры.

В обращении отмечено, что 23 декабря 2018 года в Кишиневе состоялся договорной матч между командами «Донбаскет» и «Рыбница», но президент Федерации баскетбола Республики Молдова Александр Абрамчук, будучи осведомлен об этом, не предпринял никаких мер. В спортивном зале в момент матча, как следует из письма, присутствовало некое лицо, транслировавшее игру онлайн для букмекерских контор.

Когда Юрий Зарицкий, игрок «Донбаскета», решил уведомить ФБРМ о договорняке, федерация его… оштрафовала. Комментарии излишни.

Как заявил в соцсетях сам Зарицкий, существуют обоснованные подозрения, что именно ФБРМ стимулирует коррупцию в молдавском баскетболе, развращая игроков, команды, уничтожая соревновательность и убивая интерес публики к игре.

«Договорные матчи стали рутинным обычным делом. Действует хорошо налаженная система игр на тотализаторе, которую не просто не разоблачает, но покрывает федерация. У большинства сборных, выезжающих на международные турниры, главная цель — игра на ставках, а не победа. Именно этим зачастую объясняются их «неожиданные» поражения куда более слабым по классу командам. Конечно, факты мошенничества во время матчей труднодоказуемы. Тем более, что сами матчи недоступны для массового зрителя. Но существуют особо вопиющие случаи, которые невозможно отрицать», — пишет Зарицкий.

Но что тем временем делает руководство федерации?

Серый кардинал и главный идеолог распилов баскетбольного бюджета РМ, вице-президент федерации Василий Шлягун работает, не покладая рук: запрещает судьям работать на матчах «альтернативной лиги», которая проводит районные и республиканские первенства по мини-баскетболу и детскому баскетболу.

Участники инициативной группы в долгу перед Шлягуном не остались и изящно ответили памфлетом в Интернете. Цитирую почти без изъятий, настолько это прекрасно:

«Спецслужбы предрекают: вместо глаз зеркалом души вскоре станут социальные сети. Ведь именно там подчас можно увидеть, чем человек на самом деле занимается, чем живет, что любит... Вот и бывший глава Федерации баскетбола Молдовы, а ныне ее почетный председатель Василий Шлягун продемонстрировал свои истинные предпочтения. Если зайти на его страницу в «Одноклассниках», можно увидеть, как он усердно режется в игру «Сокровища пиратов», собирая сотни тысяч очков и приглашая других пользователей присоединиться к нему. Но мы не будем следовать примеру Шлягуна, нам есть чем заняться, причем, не в виртуальной, а реальной жизни. Но, тем не менее, с победой Вас, господин Шлягун! Вы набрали 42800 очков в игре. Жмите до миллиона, вам зачтется! А баскетбол в Молдове будут развивать другие люди, умные, целеустремленные, любящие с детства этот вид спорта и прививающие страсть к нему среди подрастающего поколения».

Лучше и не скажешь.

P.S. Мне интересно, молдавские спецслужбы еще не пожалели, что не впустили меня туристом (!) в свою страну всего на три дня; мне кажется, проблем они получили за эти полгода куда больше, чем если бы я выкладывал тогда фотографии Кишинева и винзавода «Крикова» в свой Instagram.

Первая часть цикла: https://riafan.ru/1180765-moldavskie-pitushki-protiv-rossiiskikh-zhurnalistov-kolonka-aleksandra-malkevicha

Вторая часть цикла: https://riafan.ru/1180896-kak-zakonodatelnye-shory-meshayut-moldavskoi-paskude-vzyat-vlast-kolonka-aleksandra-malkevicha

Третья часть цикла: https://riafan.ru/1181335-moldavskie-kibersoldaty-na-strazhe-rodnogo-obezyannika-kolonka-aleksandra-malkevicha

Четвертая часть цикла: https://riafan.ru/1181420-strashennyi-kuklovod-ili-v-chikh-rukakh-nakhoditsya-moldaviya-kolonka-aleksandra-malkevicha

Пятая часть цикла: https://riafan.ru/1183766-grantoedy-na-strazhe-velikoi-moldavskoi-tainy-kolonka-aleksandra-malkevicha

Шестая часть цикла: https://riafan.ru/1184210-v-evropu-s-chuzhim-pasportom-ili-velikorumynskie-ponty-moldavskikh-patriotov-kolonka-aleksandra-malkevicha

Седьмая часть цикла: https://riafan.ru/1184751-velikie-moldavskie-okkupanty-to-li-my-ikh-to-li-oni-ukrainu-kolonka-aleksandra-malkevicha

Восьмая часть цикла: https://riafan.ru/1185305-karer-i-karera-plemyannika-plakhotnyuka-kto-otpravit-oligarkha-po-etapu-kolonka-aleksandra-malkevicha

Девятая часть цикла: https://riafan.ru/1185772-v-moldavii-perevorot-a-my-preduprezhdali-kolonka-aleksandra-malkevicha

Десятая часть цикла: https://riafan.ru/1185743-v-moldavii-perevorot-syadut-vse-ili-s-odnoi-storony-ili-s-drugoi-kolonka-aleksandra-malkevicha

Одиннадцатая часть цикла: https://riafan.ru/1186383-s-kem-spal-igor-dodon-ili-zheleznye-ponty-staroi-vlasti-v-moldavii-kolonka-aleksandra-malkevicha

Двенадцатая часть цикла: https://riafan.ru/1189313-za-lupu-ne-spryacheshsya-usatyi-moldavskii-chekist-nakazhet-plokhisha-kolonka-aleksandra-malkevicha

Тринадцатая часть цикла: https://riafan.ru/1189609-moldavskie-demokraty-pytalis-stat-bolshimi-kak-tramp-no-ne-sdyuzhili-kolonka-aleksandra-malkevicha

Четырнадцатая часть цикла: https://riafan.ru/1190561-demokrat-narkobaron-i-ego-sudi-kto-pomogal-plakhotnyuku-nasilovat-konstituciyu-moldavii-kolonka-aleksandra-malkevicha

Пятнадцатая часть цикла: https://riafan.ru/1191013-za-zdravie-oligarkhov-pil-moldavskii-volokita-kak-v-kishineve-oskvernyali-pushkina-kolonka-aleksandra-malkevicha

Шестнадцатая часть цикла: https://riafan.ru/1192768-amerikanskie-igry-na-moldavskom-stadione-priz-golova-oligarkha-kolonka-aleksandra-malkevicha

Семнадцатая часть цикла: https://riafan.ru/1193052-sportsmeny-kurilshiki-na-strazhe-demokraticheskoi-narkoty-namestnika-moldavii-kolonka-aleksandra-malkevicha

Восемнадцатая часть цикла: https://riafan.ru/1193348-chastnyi-sud-i-zhilishnye-chastnosti-chem-platili-slugam-moldavskie-oligarkhi-kolonka-aleksandra-malkevicha

Девятнадцатая часть цикла: https://riafan.ru/1194613-lezhavshii-doma-u-muzha-zhasmin-premer-moldavii-sel-kolonka-aleksandra-malkevicha

Двадцатая часть цикла: https://riafan.ru/1205697-moldavskii-beg-s-prepyatstviyami-s-dengami-iz-strany-i-ot-shoigu-kolonka-aleksandra-malkevicha

Двадцать первая часть цикла: https://riafan.ru/1209207-v-moldavii-voruyut-novyi-milliard-a-na-rasskazyvayushikh-ob-etom-zhurnalistov-davyat

Двадцать вторая часть цикла: https://riafan.ru/1220751-ege-gei-t-ili-kto-shamanit-na-vyborakh-v-moldavii-kolonka-aleksandra-malkevicha

Двадцать третья часть цикла: https://riafan.ru/1224174-k-moldavaninu-s-koshkoi-edet-neotlozhka-ili-kogda-v-kishineve-razvalitsya-pravyashaya-koaliciya