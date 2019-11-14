Месть могла стать причиной стрельбы в колледже в Благовещенске

Благовещенск, 14 ноября. Причиной стрельбы в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске могла стать месть за девушку, сообщил Федеральному агентству новостей источник.

По словам источника, учащиеся, в которых стрелял студент, якобы недавно обидели девушку нападавшего. Действия пострадавших при стрельбе не носили уголовного характера, поэтому заявление в полицию не писали.

Кроме того, как сообщил собеседник, молодой человек мог открыть огонь по своим одногруппникам из-за издевательств.

Напомним, в четверг 19-летний юноша расстрелял из охотничьего оружия студентов Амурского колледжа строительства и коммунального хозяйства. По данным Следственного комитета России, жертвой атаки стал один человек, еще трое человек пострадали. Стрелок покончил жизнь самоубийством.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин направил опытных криминалистов в Благовещенск для расследования стрельбы в колледже. Он поручил проверить организацию системы охраны в учебном заведении и дать оценку действиям сотрудников колледжа.