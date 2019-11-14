Пригожин упрекнул Михальчик в лицемерии и потребовал извинений перед Валерией

Москва, 14 ноября. Муж Валерии, продюсер Иосиф Пригожин осудил защищавшую Александра Шульгина певицу Юлию Михальчик и потребовал, чтобы она принесла извинения его жене.

Дело в том, что Шульгин и Валерия раньше состояли в браке, у них есть три общих ребенка. Но композитор оказался тираном. Он избивал артистку. Насилие и стало причиной их развода. После разрыва дети не хотят видеться с отцом, пишет Starhit.

Однако Михальчик, выступая в эфире передачи «Судьба человека», внезапно осудила Валерию за то, что звезда «поливает его грязью». По мнению Юлии, от плохого человека не рожают так много детей. У самой Михальчик был недолгий роман с Шульгиным, и она уверяет, что он был замечательным мужчиной.

Выпуск этой передачи разозлил нынешнего мужа Валерии Иосифа Пригожина. В ответ он выложил видео в своем Instagram, в котором призвал Михальчик извиниться перед певицей. Продюсер также упрекнул Юлию в лицемерии, напомнив, как она жаловалась, рассказывая, как ее «били, как топили» и как она сочувствует Валерии.

«Понимаете, я не люблю лицемерие, я не люблю ложь, я не люблю фальшь, я не могу подставлять вторую щеку, когда бьют по одной. Я вас не понимаю», — признался Пригожин.

По его мнению, Михальчик за счет этого пиара хочет собирать большие залы. Возмущение музыканта также вызвало то, что финалистка третьей «Фабрики звезд» спустя столько лет зачем-то решила ворошить прошлое. Однако при всем этом Пригожин с иронией заметил, что благодарен Александру за то, что он «оказался таким тираном».

«Потому что я не был бы так счастлив, если бы не Валерия», — заключил Пригожин.

Резкой критике экс-любовницу отца подверг и старший сын Валерии Артемий. Он заявил, что и слышать ничего не желает о Шульгине, и поставил Михальчик на место.