Москва, 14 ноября. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил о необходимости пересмотреть договор о создании НАТО спустя 70 лет существования альянса. Об этом он рассказал после посещения президента Чехии Милоша Земана на Пражском граде.

По его словам, государствам, входящим в Североатлантический альянс, нужно задуматься о обновлении НАТО. Чешский премьер призвал Европу пересмотреть договор о создании НАТО.

«Необходимо, чтобы европейские государства заявили, что, возможно, пришло время в целом поговорить о том договоре (о создании НАТО), который был подписан 70 лет назад», — сказал он.

Как пишет РИА Новости, по мнению Бабиша, пересмотру подлежат некоторые пункты договора, регламентирующие деятельность НАТО. Политик пообещал поднять вопрос на заседании Евросовета.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что Североатлантический альянс переживает «смерть мозга». По словам президента Франции, прокомментировавшего таким образом отношения между Турцией и США, Вашингтон все больше отворачивается от Европы.

Он отметил, что странам европейского континента пришло время «проснуться» и начать наращивать собственную мощь, поскольку сегодня они «находятся на краю пропасти». В обратном случае, подчеркнул Макрон, Европа в будущем не сможет контролировать свою дальнейшую судьбу.

Президент Франции Эммануэль Макрон своими словами о «смерти мозга» НАТО ясно дал понять, что Россия не является главной проблемой Альянса. Такое мнение выразил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Как отметил Пушков, Макрон вынес НАТО суровый вердикт. Пока генсек Альянса Йенс Столтенберг настаивает на «твердости в отношении России», у него в военно-политическом блоке полнейший разлад вокруг действий Турции, считает сенатор.