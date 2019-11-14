Мигранты запрашивают более высокую зарплату по сравнению с россиянами

Москва, 14 ноября. Трудовые мигранты запрашивают более высокую зарплату, чем граждане России. К такому выводу пришли сотрудники сервиса Worki, которые провели соответственное исследование.

«Конкуренция на рынке труда привела к тому, что россияне стали запрашивать на линейных позициях зарплату меньше, чем трудовые мигранты из других стран — в среднем на 6%», — говорится в сообщении.

Отмечается, что самая большая разница в зарплатных ожиданиях наблюдается среди водителей. В среднем по России мигранты, работающие шоферами, просят 54,5 тыс. рублей, в то время как россияне — 47 тыс. рублей (разница составляет 14%).

При этом на некоторых позициях разница в запросах почти незаметна. К примеру, мигранты, работающие продавцами и администраторами, просят 25,5 тыс. рублей, а россияне — 25 тыс. рублей (разница —2,4%), пишет «Ридус».

Если рассматривать статистику по городам, то наименьшая разница наблюдается в Москве (640 рублей или 1,6%) и Петербурге (1150 рублей или 3,2%), а самая большая — в Нижнем Новгороде (5150 рублей или 18,3%).

Ранее сообщалось, что власти Петербурга планируют ввести электронную карту мигранта, что с одной стороны упростит бюрократические процессы, а с другой — повысит эффективность регулирования миграционного потока. Кроме того, создание единой системы учета мигрантов позволит получать информацию о работодателях, а также поможет выявлять нарушения трудового законодательства с их стороны