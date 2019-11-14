Вашингтон, 14 ноября. Американский президент Дональд Трамп намерен в четверг опубликовать стенограмму еще одного телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским, сообщил NBC News.

«Я собираюсь опубликовать, думаю, в четверг [стенограмму] второго звонка, который на самом деле был первым из двух, вы сможете решить, что вы об этом думаете», — сказал Трамп на совместной пресс-конференции с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Глава Белого дома добавил, что хочет выяснить имя осведомителя, который написал на него жалобу из-за июльского телефонного разговора с Зеленским, поскольку, как считает Трамп, он предоставил «очень много некорректной информации».

В СМИ просочилась информация, что в разговоре с Зеленским Трамп мог попросить его о расследовании в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера. Позже Белый дом опубликовал стенограмму разговора, которая подтвердила, что Трамп попросил Зеленского провести расследование.

Члены Демократической партии США начали процедуру импичмента против Трампа в палате представителей, обвиняя его в том, что он просит помощи у иностранного государства для вмешательства в избирательный процесс в США, пытаясь дискредитировать Байдена-старшего, который может стать основным его конкурентом на выборах в 2020 году. Американский лидер обвинения отрицает.