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Сенатор от Крыма отреагировал на радость Киева от имплементации Газовой директивы ЕС

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Сенатор от Крыма отреагировал на радость Киева от имплементации Газовой директивы ЕС

Украина радуется чужим проблемам, при этом не имея своих успехов; это красноречиво характеризует сегодняшний украинский истеблишмент. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал член Совета Федерации, сенатор Сергей Цеков.

Радость Украины

Украинское правительство приветствует принятие бундестагом законопроекта, который регулирует применение поправок к Газовой директиве Европейского союза в Германии. Такое заявление сделал премьер Украины Алексей Гончарук.

«Правительство Украины приветствует имплементацию бундестагом Газовой директивы ЕС 1:1. Мы ожидаем, что независимый энергетический регулятор Германии также будет действовать в строгом соответствии с директивой. Эту позицию также поддержала Европейская комиссия», — сообщил он.

Парламент Германии в среду, 13 ноября, принял законопроект, который регулирует применение поправок к Газовой директиве Европейского союза в ФРГ, под который попадает российский проект «Северный поток — 2». Закон должен был принят еще на прошлой неделе — заседание проходило до двух часов ночи, однако не хватило кворума для окончательного принятия решения.

Сенатор от Крыма отреагировал на радость Киева от имплементации Газовой директивы ЕС

Важно то, что сами поправки вступили в силу еще в мае текущего года. Они распространяются на некоторые правила газового законодательства Европейского союза на морские участки трубопроводов, которые идут в Евросоюз из других государств. Например, одним из ключевых правил является анбандлинг, который предполагает, что компания, добывающая газ, не имеет права владеть газопроводом, по которому идут поставки в страны Евросоюза.

Таким образом, теперь поправки могут затронуть «Северный поток — 2», строительством которого занимается компания Nord Stream 2 AG. Ее единственный акционер является российская газовая компания «Газпром». При этом в Nord Stream 2 подчеркнули, что проект имеет право на исключение, потому что его реализация началась еще задолго до принятия поправок.

Повода для радости у Украины нет

Сенатор Сергей Цеков не видит поводов для радости украинской стороны. По его мнению, Украина лучше бы радовалась достижениям своей страны, которых пока нет.

«Они радуются тому, что у России появляются какие-то трудности. При этом самим им нечего предъявить. Это, наверное, такая порода украинских политиков. Они радуются не от того, что у них хорошо, а от того, что плохо их соседу. Это весьма характеризует сегодняшнюю ситуацию на Украине», — пояснил Сергей Цеков.

Ранее Гончарук предложил главе эстонского МИД Урмасу Рейнсалу совместно противостоять реализации проекта газопровода. В свою очередь руководитель эстонского внешнеполитического ведомства согласился с необходимостью согласовать шаги для противодействия «Северному потоку — 2».

Сенатор от Крыма отреагировал на радость Киева от имплементации Газовой директивы ЕС

Комментируя, собственно, имплементации бундестагом Газовой директивы ЕС, сенатор выразил мнение, что поправки наоборот упрощают эксплуатацию «Северного потока — 2».

«Под эти поправки «Северный поток — 2» не попадает. Он начал строится до того, как были приняты поправки. Строительство будет закончено, если мы говорим о нормальных взаимовыгодных экономических отношениях и серьезных решениях энергетических проблем. Этот вопрос уже решен. Поправки улучшают, а не ухудшают ситуацию», — считает Сергей Цеков.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья РФ до Германии через Балтийское море. Газовая магистраль будет проходить через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

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