Сенатор от Крыма отреагировал на радость Киева от имплементации Газовой директивы ЕС

Украина радуется чужим проблемам, при этом не имея своих успехов; это красноречиво характеризует сегодняшний украинский истеблишмент. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал член Совета Федерации, сенатор Сергей Цеков.

Радость Украины

Украинское правительство приветствует принятие бундестагом законопроекта, который регулирует применение поправок к Газовой директиве Европейского союза в Германии. Такое заявление сделал премьер Украины Алексей Гончарук.

«Правительство Украины приветствует имплементацию бундестагом Газовой директивы ЕС 1:1. Мы ожидаем, что независимый энергетический регулятор Германии также будет действовать в строгом соответствии с директивой. Эту позицию также поддержала Европейская комиссия», — сообщил он.

Парламент Германии в среду, 13 ноября, принял законопроект, который регулирует применение поправок к Газовой директиве Европейского союза в ФРГ, под который попадает российский проект «Северный поток — 2». Закон должен был принят еще на прошлой неделе — заседание проходило до двух часов ночи, однако не хватило кворума для окончательного принятия решения.

Важно то, что сами поправки вступили в силу еще в мае текущего года. Они распространяются на некоторые правила газового законодательства Европейского союза на морские участки трубопроводов, которые идут в Евросоюз из других государств. Например, одним из ключевых правил является анбандлинг, который предполагает, что компания, добывающая газ, не имеет права владеть газопроводом, по которому идут поставки в страны Евросоюза.

Таким образом, теперь поправки могут затронуть «Северный поток — 2», строительством которого занимается компания Nord Stream 2 AG. Ее единственный акционер является российская газовая компания «Газпром». При этом в Nord Stream 2 подчеркнули, что проект имеет право на исключение, потому что его реализация началась еще задолго до принятия поправок.

Повода для радости у Украины нет

Сенатор Сергей Цеков не видит поводов для радости украинской стороны. По его мнению, Украина лучше бы радовалась достижениям своей страны, которых пока нет.

«Они радуются тому, что у России появляются какие-то трудности. При этом самим им нечего предъявить. Это, наверное, такая порода украинских политиков. Они радуются не от того, что у них хорошо, а от того, что плохо их соседу. Это весьма характеризует сегодняшнюю ситуацию на Украине», — пояснил Сергей Цеков.

Ранее Гончарук предложил главе эстонского МИД Урмасу Рейнсалу совместно противостоять реализации проекта газопровода. В свою очередь руководитель эстонского внешнеполитического ведомства согласился с необходимостью согласовать шаги для противодействия «Северному потоку — 2».

Комментируя, собственно, имплементации бундестагом Газовой директивы ЕС, сенатор выразил мнение, что поправки наоборот упрощают эксплуатацию «Северного потока — 2».

«Под эти поправки «Северный поток — 2» не попадает. Он начал строится до того, как были приняты поправки. Строительство будет закончено, если мы говорим о нормальных взаимовыгодных экономических отношениях и серьезных решениях энергетических проблем. Этот вопрос уже решен. Поправки улучшают, а не ухудшают ситуацию», — считает Сергей Цеков.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья РФ до Германии через Балтийское море. Газовая магистраль будет проходить через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.