Белоруссия отказалась от размещения авиабазы РФ в пользу Су-30СМ

Минск, 14 ноября. Белоруссия решила приобрести у РФ истребители Су-30СМ вместо размещения российской авиабазы на своей территории. Об этом сообщил госсекретарь белорусского Совбеза Станислав Зась в эфире телеканала «Беларусь 1».

По его словам, Минск обеспокоен развитием белорусской авиации, поэтому Белоруссия попросила у России содействия в «сложной и затратной» задаче по приобретению истребителей. В ответ Москва предложила разместить авиабазу РФ на белорусской территории.

«Но это не одно и то же: размещение на нашей земле в базы не решает проблему развития нашей собственной боевой авиации», — подчеркнул Зась.

Кроме того, он отметил, что в данном вопросе принял непосредственное участие президент Белоруссии Александр Лукашенко, пишет «Взгляд.ру».

Напомним, всего Минск заказал у Москвы 12 истребителей. Переговоры о поставках самолетов начались еще в 2017 году. Первые два Су-30СМ прибыли в Белоруссию 13 ноября. Самолеты должны были доставить на авиабазу в Барановичах.

Су-30СМ — это тяжелый двухместный истребитель. Самолет способен блокировать аэродромы противника, а также уничтожать воздушные, наземные и морские цели.

Кроме того, ранее Минск приобрел 12 российских учебно-боевых самолетов Як-130. Они предназначены для освоения истребителей семейства Су-30.