Российские ЗРК С-300ПС с декабря заступят на боевое дежурство в Таджикистане

Душанбе, 14 ноября. Российский зенитный ракетный дивизион, вооруженный системами С-300ПС Центрального военного округа заступит на опытно-боевое дежурство в Таджикистане 1 декабря. Об этом заявил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

В состав дивизиона вошли почти 30 единиц техники, в том числе командный пункт, пусковые установки, радиолокатор подсветки и наведения и машины обеспечения.

«В настоящее время продолжаются работы по обустройству позиционного района для размещения техники, которые планируется завершить до конца ноября», — цитирует пресс-служба ЦВО слова генерал-полковника.

В Таджикистане российский дивизион будет прикрывать объекты 201-й военной базы от средств воздушно-космического нападения, а также осуществлять противовоздушную оборону Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности.

Напомним, дивизионный комплект зенитно-ракетных систем С-300ПС впервые поступил на вооружение 201-й российской военной базы в Таджикистане в октябре.