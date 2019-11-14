Названа причина крушения Boeing-737 в Казани в 2013 году

Москва, 14 ноября. Сотрудники СК России завершили расследование дела об авиакатастрофе лайнера Boeing-737 в Казани в 2013 году, жертвами которой стали 50 человек. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Следственного комитета.

«Завершено расследование уголовного дела об авиакатастрофе воздушного судна Boeing-737 в международном аэропорту города Казани в ноябре 2013 года», — следует из сообщения ведомства.

Отмечается, что командир воздушного судна (КВС), выполняя рейс Москва — Казань, при посадке ввел самолет «в сложное пространственное положение, при этом второй пилот управление на себя не принял». КВС в сложившихся обстоятельствах, нарушая правила пилотирования, своими действиями допустил крушение лайнера, пишет «Царьград».

«Установлено, что к авиакатастрофе привели ошибочные действия командира воздушного судна Рустема Салихова и второго пилота Виктора Гуцула», — уточнили в СК.

В отношении Салихова и Гуцула уголовное преследование прекращено в связи с их смертью. Обвинения предъявлены заместителю гендиректора перевозчика «Татарстан» Валерию Портнову, шеф-пилоту авиационной компании Виктору Фомину и главе Татарского межрегионального территориального управления воздушного транспорта Росавиации Шавкату Умарову.

В ведомстве сообщили, что уголовное производство направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

Как сообщала «Газета.Ru», осенью 2013 года при посадке в воздушной гавани «Казань» разбился следовавший из российской столицы самолет перевозчика «Татарстан». Жертвами крушения стали 44 пассажира и шесть членов экипажа.