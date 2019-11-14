Чемпиона мира по тайскому боксу застрелили в Москве

Москва, 14 ноября. Чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был убит в Москве.

Тело главы Всемирной ассоциации армянских спортивных федераций и департамента спорта Всемирного армянского конгресса Ашота Боляна нашли возле дома на Нахимовском проспекте.

По предварительным данным, злоумышленники, личность которых на данный момент не установлена, обстреляли его автомобиль «Инфинити». Болян получил смертельные травмы и скончался на месте до приезда сотрудников скорой помощи. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

В начале ноября сообщалось, что экс-мэр города Киселевска в Кемеровской области Сергей Лаврентьев был убит в ночь на пятницу. Его застрелили во дворе собственного дома в селе Верх-Чумыш. Один из злоумышленников выстрелил Сергею Лаврентьеву в спину. Погибли два человека — экс-мэр Киселевска и один из преступников. По информации пресс-службы Следственного комитета РФ, задержаны двое подозреваемых.