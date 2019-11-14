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Стали известны новые подробности о погибших и пострадавших в Амурском колледже

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Стали известны новые подробности о погибших и пострадавших в Амурском колледже

Благовещенск, 14 ноября. В Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске работают сотрудники Следственного комитета и ФСБ, здание заблокировано, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Они изолировали всех учащихся и преподавателей. Идут допросы. На месте все руководство силовиков», — передает источник ФАН.

Стало известно, один из пострадавших 17 лет не отличался примерным поведением — он торговал алкоголем и табаком. 19-летний студент Данил З. застрелил Алексея Г. 2000 года рождения. Также он погиб сам.

Напомним, в октябре 2018 года студент четвертого курса колледжа Владислав Росляков утроил стрельбу в учебном заведении в Керчи. Затем он привел в действие взрывное устройство. Погиб 21 человек, более 50 человек получили травмы различной степени тяжести.

Алексей Голубничий

Пострадали Касьян К. и Егор С., оба 2002 года рождения. У первого огнестрельная рана шеи и плеча, у второго — огнестрельное ранение третьей верхней части бедра.

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